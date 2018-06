Verden

Søndag morgen skjøt vulkanen Fuego plutselig ut en glødende sky av aske hele ti kilometer opp i lufta for så å sende en strøm av glovarme vulkanske gasser og steiner ned langs sidene av vulkanen i en rasende fart. En slik askestrøm kan komme opp i en fart på flere hundre kilometer i timen og gjør det umulig å flykte unna. Den mange hundre grader høye varmen utsletter alt den kommer over.

Da redningsarbeidet ble avsluttet for dagen tidlig i går norsk tid var minst 73 personer bekreftet døde. Men mange flere kan være begravd i asken som nå har lagt seg som et steinhardt, grått teppe over de rammede områdene. Nærmere 200 mennesker er savnet. Flere tusen har dessuten fått alvorlige brannskader som de risikerer å dø av, ifølge katastrofemyndigheten i landet Conred.

Denne typen vulkanutbrudd kalles pyroklastisk askeskred, det er det farligste en vulkan kan gjøre. Det skjer raskt og får ofte dødelig utfall, forteller professor Haflidi Haflidason ved Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen.

– Det skjer fordi det har bygd seg opp et trykk av vulkangasser som plutselig eksploderer. Det er et katastrofe-fenomen det er vanskelig å sikre seg mot, sier Haflidason.

Aktive vulkaner

Fuego er en av de mest aktive vulkanene i Mellom-Amerika, den er kjennetegnet av at det alltid siver en stripe med røyk ut av krateret på toppen av fjellet 3.763 meter over havet.

Vulkanen ligger sørvest for Guatemala by og er en av tre vulkaner som omkranser byen Antigua. Søndagens utbrudd er det største siden 1974.

Ifølge leder Sergio Cabañas fra Conred, er opp mot to millioner mennesker berørt av utbruddet. Alle de døde er funnet i landsbyene Los Lotes og El Rodeo ved foten av vulkanen. Rundt 3.000 personer er evakuert fra landsbyene i området.

Desperate guatemalanere forteller hvordan de måtte flykte fra barna sine for å redde livet.

Eufemia Garcia fra Los Lotes kom seg så vidt unna askestrømmen på vei til butikken. Hun fant to av barna sine i live, men har mistet to døtre og en sønn.

– Jeg vil ikke reise, jeg vil dra tilbake, men det er ingenting jeg kan gjøre for å redde familien min, sier hun til BBC.

Asken er fortsatt varm og vanskeliggjør redningsarbeidet. President Jimmy Morales har erklært tre dagers landesorg.

Som Vesuv i 79

Store deler av Guatemalas befolkning lever i fattigdom og tapet av hus og eiendeler er også dramatisk.

Jordsmonnet ved foten av vulkaner er ofte veldig godt, det kan forklare hvorfor mange har bosatt seg i disse områdene, til tross for den aktive vulkanen, sier professor Haflidason. Han kommer selv fra vulkanøya Island.

Fuego er en del av det vulkanske aktive systemet som går langs hele vestkysten av USA og Sør-Amerika. Pyroklastiske utbrudd er spesielt med vulkaner som ligger langs jordplategrenser som her hvor stillehavsplaten skyves under det amerikanske kontinentet.

Det mest kjente pyroklastiske vulkanutbruddet er Vesuv i Italia i 79 som begravde Pompeii i aske og tok livet av alle som bodde der.

I begynnelsen av mai var det også et vulkanutbrudd på Hawaii, men det var en helt annen type utbrudd, forteller Haflidason.

– Akkurat som Island ligger Hawaii på et såkalt varmepunkt, utbrudd skjer ved at rødglødende lava velter ut av sprekker i bakken. Det skjer langsommere og er mer forutsigbart ved at lavaen følger terrenget. Det er lettere å komme seg unna, sier han.

Verdens dødeligste vulkanutbrudd

* Tambora (Indonesia), 1815: Trolig over 90.000 døde til sammen. Forårsaket at 1816 ble kjent som «året uten sommer».

* Krakatau (Indonesia), 1883: Utbruddet og den påfølgende tsunamien kostet 36.000 livet.

* Mont Pelée (Martinique), 1902: 29.000 døde.

* Nevado del Ruiz (Colombia), 1985: 23.000 døde. Byen Armero ble fullstendig begravet.

* Vesuv (Italia), år 79: Byene Pompeii og Herculaneum ble begravet i aske. Alle innbyggerne døde, mellom 16.000 og 20.000.

* Unzen (Japan), 1792: 15.000 døde.

* Laki (Island), 1783: 9.350 døde. Dette var 25 prosent av Islands daværende befolkning.

* Pinatubo (Filippinene), 1991: 840 døde.

* Merapi (Indonesia), 2010: 353 døde.

* Nyiragogo (Kongo), 2002: 245 døde.

Kilder: NTB, Wikipedia