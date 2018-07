Drapsdømt mann på frifot i Sverige

Verden

– Dette burde ikke være mulig, sier Evin Cetin, som representerte drapsofferets pårørende under rettssaken.

De pårørende er informert om rømningen, som fant sted utenfor Laxå ved Örebro klokken 11.30 torsdag, melder SVT.

Rømningen skjedde i forbindelse med at mannen skulle flyttes fra Göteborg til Sala. Da fangetransportbilen stanset sør for en innsjø torsdag formiddag for å ta en pause, løp mannen fra transporten og ut i skogen. Vokterne som skulle passe på ham, klarte ikke å finne ham.

Claes Nöjd, som leder kriminalomsorgens nasjonale transportenhet, sier fangetransporter kun stanser når det er strengt nødvendig.

– Å stanse utenfor et bevoktet område gjøres kun i nødtilfelle. Hvorfor det skjedde denne gangen, får granskingen vise, sier han.

Torsdag kveld pågikk fortsatt letingen, med store ressurser som omfattet helikopter og politihunder. Leteområdet er omtrent 20 kvadratkilometer stort.

Mannen ble dømt i april til 14 års fengsel for knivdrap, men har anket dommen til svensk lagmannsrett. Han er i 25-årsalderen og var ifølge politiet iført håndjern, kriminalomsorgens klær og var barføtt da rømningen skjedde.

Flere andre innsatte var også i transportbilen, men det ble ikke utøvd noen vold i forbindelse med rømningen. Ifølge politiet har ikke 25-åringen noe voldelig rulleblad utover drapsdommen.

Laxå ligger 25 mil vest for Stockholm, over 20 mil fra norskegrensa.

(NTB)