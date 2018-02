Downing Street avviser snuoperasjon om tollunion

– Vi vil kategorisk forlate tollunionen, sier talspersonen.

Det betyr at Storbritannia verken vil være med i tollunionen i bestemt form eller «en tollunion» i ubestemt form, fastslås det videre.

Uttalelsen, som er gjengitt i en rekke britiske medier, kommer etter at avisa Financial Times i forrige uke meldte at statsministerens rådgivere i skjul har vurdert en avgrenset tollunion med EU etter brexit som vil dekke varehandel.

For og mot

Argumentet for en slik avtale er at det vil lette handelen med EU, løse en del av problemene langs grensa mellom Irland og Nord-Irland og føre til at britene slipper unna tungvinte nye tollprosedyrer.

Argumentet mot er at Storbritannia må forlate tollunionen for fritt å kunne inngå egne handelsavtaler med andre land etter brexit.

Nettopp derfor har brexittilhengere reagert kraftig på avisskriveriene. En voldsom krangel har utspilt seg i britisk presse de siste dagene, med rykter om mytteriplaner mot statsminister May hvis hun går tilbake på sine tidligere løfter om å trekke Storbritannia ut av EUs tollunion.

Tollunionen sikrer nulltoll innad i EU og felles tollsatser i handelen med andre land.

Diskusjoner denne uka

The Times skriver at tollspørsmålet vil bli diskutert på et regjeringsmøte onsdag og torsdag.

Enkelte av regjeringsmedlemmene mener ifølge avisa at et mulig kompromiss kan være en tidsbegrenset forlengelse av noen deler av tollunionen.

Samtalene i regjeringen sammenfaller med den første fulle runden siden nyttår med formelle brexitforhandlinger i Brussel.

EUs sjefforhandler Michel Barnier møtte sin motpart, Storbritannias brexitminister David Davis, til lunsj i London mandag ettermiddag for å gjøre opp status.

Samtalene skal så fortsette på lavere nivå i Brussel fra tirsdag til fredag.

Tidsnød

På vei til London understreket Barnier hvor stor tidsnøden er i forhandlingene.

– Vi har ikke et minutt å miste, for vi ønsker å oppnå enighet om en avtale, sa han.

Ifølge ham er den britiske regjeringens standpunkt om tollunionen kjent.

– Vi må respektere den britiske regjeringens røde linjer, og de må respektere EUs regler, sa Barnier. (NTB)