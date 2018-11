Torsdag morgen troppet Michael Cohen, president Donald Trumps tidligere advokat, uventet opp i en føderal domstol på Manhattan. Der innrømmet han å ha løyet for Kongressen under ed i fjor, da han svarte på spørsmål om Donald Trumps eiendomsinvesteringer i Russland.

Cohen er en av nøkkelfigurene i den omfattende Russland-etterforskningen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller, og han skal nå ha inngått en avtale med Mueller.

At Cohen har inngått en avtale med Mueller, kan tolkes som at det han vil fortelle, kan sette president Trump i et svært dårlig lys. I følge ABC News anerkjente journalist George Stephanopoulos' kilder, vil Cohen komme med «dusinvis av timer vitneavhør som potensielt er til skade» for president Trump. Cohen utgjør en «stor fare» for president Trump, sier Stephanopoulis.

Hva handler Mueller-etterforskningen om? Les anklagene her: Her er anklagene Donald Trump ikke vil tro på

Løy

Michael Cohen har rykte på seg som en svært kynisk og manipulerende advokat, som flere ganger har blitt tiltalt for lovbrudd. Michael Cohen skal etter planen dømmes i en separat, føderal sak om to uker, etter å ha erklært seg skyldig i august i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og valgkampfinansiering. Men denne siste anklagen handler direkte om Donald Trumps kontakt med russiske myndigheter under valgkampen, som del av Mueller-etterforskningen.

Cohen løy om flere ting, blant annet at Trump Tower-prosjektet i Moskva ble avsluttet tidlig i presidentvalgkampen, at han ikke hadde diskutert prosjektet særlig med andre i selskapet, og at han ikke hadde snakket med russiske myndigheter om det.

Donald Trumps Trump Tower i Moskva ble aldri noe av.

I dag snudde Cohen, og innrømmet at han har løyet overfor Senatets etterretningskomité:

– Planene om Trump Tower i Moskva ble ikke skrinlagt før juni 2016, altså langt inn i presidentvalgkampen.

– Cohen diskuterte planene med Trump tre ganger.

– Cohen fortalte også andre i Trumps familie om planene

Les mer her: Mueller stevner Trump-organisasjonen

Ler også: – Mueller vil avhøre Trump i Russland-granskingen

Trump raser

I løpet av de siste dagene har Trump og Trumps advokater kommet med flere verbale angrep mot justisdepartementet og Muellers kontor. Det har på forhånd vært ventet at Cohen vil erklære seg skyldig.

Etter at Cohens oppmøtte i domstolen på Manhattan ble kjent, gikk Donald Trump i kjent til ut på Twitter og anklaget hele etterforskningen for å være bortkastet tid og penger.

I løpet av de neste ukene vil spesialetterforsker Robert Mueller forsøke å avhøre president Donald Trump i Russland-granskingen. I følge Washington Post, har Donald Trump allerede mottat skriftlige spørsmål om Moskva-prosjektet. Det er ikke kjent hva eller om han har svart.