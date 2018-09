Verden

Av Espen Rusdal

I boken kommer det fram en rekke utrolige påstander og historier om Trump. Gary Cohn, som kom fra en sjefsjobb hos investeringsbanken Goldman Sachs til Trumps administrasjon, der han jobbet som seniorrådgiver på økonomi, er «sjokkert over hvor dum Donald Trump er – og ikke minst hvor lite han vet om grunnleggende økonomi».

I boken til Woodward er også Cohn klar på en ting.

– Det var ikke hva vi kunne gjøre for landet som betyr noe. Det var hva vi kunne hindre Trump i å gjøre, sier han.

Ifølge Woodwards ferske bok var president Trumps ene forslag til de store budsjettunderskuddene, som blir stadig større, veldig enkel og grei:

– Bare sett i gang pressene. Trykk mer penger, foreslo Trump.

Cohn var sjokkert og forsøkte ifølge Woodward å forklare Trump at dette ville føre til ellevill inflasjon. Cohn påpekte også at bare det å foreslå å overgå det satte gjeldstaket til sentrallbanken vil påvirke økonomien og ikke minst rasere børsene.

Les også: Trump: – Jeg skal skrive sannheten

Trykkes i millionopplag

Woodwards nye bok beskriver president Donald Trumps første 18 måneder i Det hvite hus, og allerede før den er kommet ut har boken skapt mye debatt. Forlaget Simon & Schuster opplyser at de trykker 1 million utgaver

av boka på grunn av etterspørselen, melder CNN.

Bokas innhold er basert på intervjuer med flere anonyme kilder som jobber tett på presidenten i Det hvite hus. I boka siteres blant andre forsvarsminister Jim Mattis på at «Donald Trump har kunnskap som et barn», etter at Trump spurte om tilstedeværelsen på Koreahalvøya, mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at presidenten «har gått av hengslene og er en idiot». Begge benekter at de har sagt noe slikt, skriver NTB.

Les også: – Amerika slo tilbake

Donald Trump har i lang tid kommet med krass kritikk mot boken og gikk mandag hardt ut på Twitter.

– Woodward-boken er en vits. Bare nok et angrep mot meg, det siste i en lang rekke, og nå med ikke-navngitte og anonyme kilder. Mange av de har allerede stått fram og sagt at sitatene fra dem bare er fiksjon, akkurat som resten av boken, skriver Trump.

Bob Woodward ledet sammen med Carl Bernstein teamet av Washington Post-journalister som i 1972 undersøkte forholdene som senere fikk navnet Watergate-skandalen og tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.

Les også: Bokskred om Trump

Anspent

I disse dager er tonen mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un svært god, men for et år siden var situasjonen spent mellom de to atommaktene. I et intervju med tv-kanalen CBS søndag forteller Bob Woodward om en situasjon som kunne ha ført til en større krise mellom de to landene.

– Han lager et utkast til en Twitter-melding hvor han skriver «Vi kommer til å trekke våre pårørende ut av Sør-Korea – familiemedlemmene til

28.000 mennesker der», sier Woodward.

USA har 28.000 soldater stasjonert i Sør-Korea.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ble aldri sendt

Twitter-meldingen ble aldri sendt fordi Nord-Korea gjennom bakkanaler sa at de ville se på en uttrekking av pårørende som et tegn på at USA forberedte et angrep.

– I det øyeblikket var Pentagons ledelse vært bekymret og tenkte «Herregud, vi har troverdig informasjon på at nordkoreanerne kommer til å lese denne meldingen som at et angrep er nært forestående», sier Woodward.

Les også: Trump har brukt 2 millioner av skattebetalernes penger på leie av golfbiler

– Kunnskapsnivå som et barn

I sin bok viser også Woodward til et møte 19. januar i år der Trump skal ha spurt sitt eget nasjonale sikkerhetsråd om hvorfor USA opprettholder en dyrebar tilstedeværelse på Korea-halvøya. Etter møtet skal forsvarsminister Jim Mattis ha sagt til kolleger at Trump hadde kunnskapsnivå som tilsvarer en tiåring eller elleveåring.

Donald Trump har tidligere gått ut og kalt boken for oppspinn. Han har sågar truet med å skrive en egen bok med det han ser som sannheten.