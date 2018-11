Donald Trumps kommunkasjonssjef, Bill Shine, kom til Det hvite hus fra jobben som toppsjef i Fox News i sommer.

Nå viser det seg at han ikke bare får lønn fra Det hvite hus og USAs skattebetalere, men også millioner fra sin tidligere arbeidsgiver Fox news.

Da han tiltrådte måtte han, som alle andre i Det hvite hus, opplyse om sin finansielle situasjon og hvor han eventuelt fikk sine penger fra. Dette har han siden utsatt og utsatt, melder CNN.

Etter 68 dager med utsettelser utover fristen, kom han endelig med sine finansielle opplysninger til Det hvite hus i oktober. Fredag ble så disse dokumentene offentliggjort.

Tjente godt

De kan fortelle at Shine ikke bare tjente godt hos Fox News. Han får fortsatt millioner av Fox news og moderselskapet Fox Entertainment i bonuser og opsjoner.

Ja, hele åtte millioner i 2018 og sju millioner i bonus og opsjoner i 2019. Dollar altså. Det blir omtrent 130 millioner kroner.

En opsjon er ifølge Wikipedia en rett, men ikke en plikt, til på et tidspunkt å kjøpe eller selge verdipapirer (typisk aksjer), varer eller andre ytelser til en på forhånd avtalt pris.

Lønningslisten

Dermed er kommunikasjonssjefen i Det hvite hus i praksis fortsatt på lønningslisten til Fox news og moderselskapet 21st Century Fox, opplyser CNNs konservative anker Sarah Elizabeth «S.E.» Cupp i sitt show på CNN.

– Som om ikke det var nok, la oss ikke glemme at Shine fikk denne gylne fallskjermen etter å ha dekket over utstrakt seksuell trakassering på arbeidsplassen i Fox news, sa S.E. Cupp.

Fox News blir ofte rost av Donald Trump og omtalt i veldig positive ordelag. Ifølge boken «Ild og vrede» av Michael Wolff ser Donald Trump på kanalens «Fox & Friends» hver eneste dag.

Programmet er kjent for sin støtte til Trump.

Seksuell trakassering

Trumps kommunikasjonssjef måtte si opp stillingen som toppsjef i Fox news mai i fjor etter at grunnleggeren av kanalen, Roger Ailes, ble anklaget av flere kvinnelige ansatte for seksuell trakassering, skriver NTB.

Bill Shine ble, da han startet i jobben, den femte kommunikasjonsdirektøren i Det hvite hus siden Donald Trump tiltrådte som president.

Han tok over stillingen etter at Hope Hicks gikk av i februar. Hennes forgjenger Anthony Scaramucci hadde stillingen i under to uker før han fikk sparken etter å ha skjelt ut to av Trumps daværende rådgivere.

