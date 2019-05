Så er det klart. Donald Trumps fikser skal i fengsel i tre år.

Mandag er dagen da Michael Cohen ikke lenger er en fri mann.

– Han fikk en straff i det nedre sjiktet, han kunne fått en strengere straff, men fikk alstå tre år, sier Tom Winter, som har fulgt saken tett, på MSNBC.

– Politiet fant tre enhter som telefoner og PC-er med informasjon. De fikk også rekonstruert deler fra makuleringsmaskinen, sier Winter videre.

Manhattan

Idet Cohen steg inn i bilen utenfor boligen sin på Manhattan i New York mandag, sa han at det fortsatt gjenstår mye å fortelle, skriver NTB.

– Jeg gleder meg til dagen da jeg kan legge fram sannheten. Jeg håper når jeg gjenforenes med familie og venner at det blir i et land uten fremmedfrykt, urettferdighet og løgner ved roret, sa han.

Senest lørdag ble Cohen observert spaserende på gaten i New York, melder MSNBC.

Der skal han ha skjelt ut en fotograf.

New York

Cohen måtte møte opp ved et fengsel i Otisville, 11 mil nordvest for New York City, innen mandag klokka 14 amerikansk tid (klokka 20 norsk tid) for å sone dommen på tre års fengsel.

Fengselet ligger ute på landet, har relativt lav sikkerhet og er blitt et samlingssted for såkalte hvitsnippforbrytere.

Cohen, som har mistet advokatbevillingen, må nå bytte sine elegante dresser ut med kakifargede fengselsklær. Hans siste forsøk på å få dommen utsatt eller redusert har ikke lyktes.

Må jobbe

I fengselet skal han først gjennom medisinske undersøkelser, både fysiske og psykiske. Deretter vil han bli tildelt en jobb, som for eksempel å rengjøre besøksrommet.

Han får ikke egen celle, heller ikke tomannsrom, men en seng i en sovesal. På fritiden kan han spille tennis eller bocca.

Fengselet i Otisville er tidligere kåret til et av USAs mest komfortable fengsler av magasinet Forbes, men tidligere fanger og ansatte framholder at det ikke fungerer som noen rikmannsklubb. Det er lite fritid, og fangene er fortsatt skilt fra familie og venner.

– Det er ingen fritid til å skrive på boka di eller noe sånt, sier en tidligere ansatt, Don Drewett.

Håpet på utsettelse

Cohens forsvarere ba i forrige måned demokratene i Representantenes hus om hjelp til å få soningen utsatt som følge av hans samarbeid med Kongressen og vilje til å legge fram flere dokumenter, men det var de lite lystne på.

Føderale påtalemyndigheter i New York vendte også det døve øret til.

Cohen ble dømt til tre års fengsel i desember i fjor etter at han noen måneder tidligere erklærte seg skyldig i å ha organisert utbetaling av penger for at folk skulle ti stille om forhold som kunne skade Trumps valgkamp i 2016.

Penger til Stormy

Han har blant annet forklart at Trump ba ham betale pornostjernen Stormy Daniels for ikke å snakke om det seksuelle forholdet hun hevder å ha hatt med Trump. Han har også sagt seg skyldig i å ha løyet for Kongressen i forbindelse med Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

Cohen er den eneste som ble tiltalt i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til flere kvinner som hevder å ha hatt affærer med Trump. Trump selv har kalt sin tidligere advokat en løgner.

Cohen skulle egentlig ha startet soningen i mars, men en dommer ga ham to måneders utsettelse slik at han blant annet kunne komme seg etter et kirurgisk inngrep (NTB)

