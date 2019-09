Donald Trumps advokat innrømmer at han har bedt Ukraina om en drittpakke på presidentkandidat Joe Biden. På CNN bekrefter Rudy Giuliani at han har snakket med Ukraina om at de må etterforske tidligere visepresident og nå presidentkandidat for demokratene Jo Biden, skriver Politico.

Bakgrunnen skal være et selskap som hans sønn, Hunter, er tilknyttet. Ifølge Giuliani skal Joe Biden og familien ha tjent flere millioner dollar i det skjulte.

Under intervjuet på CNN nektet først Giuliani, som er Donald Trumps advokat, at han i det hele tatt har bedt om at en fremmed nasjon skal etterforske en politisk motstander før presidentvalget neste år.

– Så, du ba Ukraina om å kike næremre på Joe Biden, spurte programleder Chris Cuomo.

– Visst pokker gjorde jeg det svarte Giuliani så.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 20. september 2019

Disse kommentarene kom etter at det ble klart at Kongressen skal se nærmere på beskyldninger om at Giuliani og Trump presset Ukrainas nylig valgte president Volodymyr Zelensky til å komme opp med «dritt» på et selskap knyttet til Bidens sønn Hunter. Giuliani hevder at Biden har tjent millioner av dollar på selskapet. Ifølge Washington Post og MSNBC skal Trump ha holdt tilbake 250 milloner dollar i støtte til Ukrainas forsvar fram til Zelensky gjorde som han ble fortalt.

The Dem owned media is going crazy over Ukraine. But first let them report how the VP Biden bribed the Pres. of Ukraine to fire the prosecutor investigating collusion with Hillary and Biden’s son taking millions from a corrupt oligarch, after billions from China. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 20. september 2019

