Donald Trumps advokat: – FBI sier en sittende president ikke kan tiltales i en straffesak

Verden

Donald Trump er under etterforskning for samarbeid med Russland under presidentvalget i 2016.

Men nå er det full forvirring rundt Donald Trump og om han i det hele tatt kan tiltales for lovbrudd.

Trumps advokat mener nå det slettes ikke er noen fare for at Trump åker i kasjotten.

– Alt de kan gjøre er å skrive en rapport, sier Rudy Giuliani som nå er Donald Trumps advokat ifølge CNN.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tiltale

Giuliani var klar på at FBI og spesialetterforsker Robert Mueller har innrømmet at Trump ikke kan tiltales.

– De kan ikke ta ut tiltale. De innrømmet i hvert fall det til oss etter litt fram og tilbake, de innrømmet det til oss, sa Giuliani til CNN.

Denne konklusjonen er trolig basert på justisdepartementets retningslinjer og ikke noe Mueller selv har sagt.

Disse retningslinjene har vært der siden Nixons dager på 70-tallet og ble igjen bekreftet under Bill Clintons presidentperioder på 90-tallet.

Giuliani hevder han har fått muntlige forsikringer fra FBI.

– Justisdepartementets dokumenter fra før Nixons tid sier at du ikke kan tiltale en sittende president, du må stille han for riksrett. Nå var det litt uenighet rundt dette, men de annerkjente dette og bekreftet muntlig at de ikke bryter jutsidepartementets regler, sier Giuliani videre til CNN.

Les også: Donald Trump jr.: – Jeg husker ikke om noen ba Russland om å hacke Clintons eposter

Åpent spørsmål

Enn så lenge har det vært et åpent spørsmål om spesialetterforsker Mueller og FBI ville tiltale Trump og utfordre justisdepartementets retningslinjer.

Visejustisminister Rod Rosenstein ble tidligere i mai spurt om nettopp dette og om det var mulig å tiltale en sittende president.

– Jeg kommer ikke til svare på dette i sammenheng med en pågående sak. Men justisdepartementet har tidligere, når det har vært aktuelt, ment at en sittende president ikke kan tiltales, sa Rosenstein da.

I mars sa derimot spesialetterforsker Robert Mueller på et møte at han kan komme til å stevne president Donald Trump for å vitne, skriver NTB.

Les også: Jared Kushner i Jerusalem: – Vi står sammen med Israel fordi vi tror på menneskerettighetene

Innblanding

Granskingen av Trump handler om påstanden om russisk innblanding under presidentvalget i 2016.

Senatets etterretningskomité sa onsdag seg enig i etterretningsorganenes vurdering om at Russland blandet seg inn i valgkampen for å hjelpe Donald Trump. I en uttalelse onsdag sier lederen for etterretningskomiteen, Richard Burr, at komiteen har brukt 14 måneder på å ettergå kilder og analytikere, og at «vi ser ingen grunn til å bestride konklusjonene» fra amerikansk etterretning i fjor om at Russland grep inn i valgkampen for å skade Hillary Clintons kandidatur og hjelpe Trump. Konklusjonen står i kontrast til en tilsvarende gjennomgang som etterretningskomiteen i Representantenes hus har stått for. Der ble det i forrige måned opplyst at man er enig i mesteparten av innholdet i etterretningens rapporter, men at etterretningsorganene brukte de riktige verktøyene i arbeidet med å vurdere Russlands president Vladimir Putins hensikter. Komiteen i Representantenes hus er enig i at Putin ønsket å sverte Hillary Clinton, men komiteen er ikke enige om at Putin ønsket å hjelpe Trump.

Les også: Donald Trump blir trollet av sin egen tidligere utenriksminister