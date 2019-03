– Russland må ut, sa Trump da han onsdag tok imot Fabiana Rosales, kona til Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó, i Det hvite hus.

Juan Guaidó utropte seg selv til president og dannet en overgnagsregjering i kraft av å være leder i Venezuelas kongress.

Russland støtter Venezuelas president Nicolás Maduro i den politiske striden i landet, og sist helg sendte Russland om lag 100 soldater og 35 tonn med utstyr til Venezuela, skriver NTB.

– Vi er med dere 100 prosent sa Trump ifølge NBC News.

Torsdag er planen at Rosales skal i møte med Melania Trump.

Det statlige nyhetsbyrået Sputnik meldte tidligere i uken at soldatene er i Venezuela for å oppfylle «tekniske, militære kontrakter».

Ifølge den russiske ambassaden i Caracas er det «ikke noe mystisk» ved de to flyenes ankomst, skriver NTB.

Allierte

Russland og Kina er Venezuelas viktigste allierte. Begge landene har lånt milliarder av dollar til det oljerike søramerikanske landet og støttet opp under president Nicolás Maduros regjering. Russland har også tatt til motmæle mot USAs initiativer for å innføre sanksjoner mot Maduro og hans folk og for å anerkjenne opposisjonsleder Juan Guaidó som overgangspresident.

I desember sendte Russland to bombefly til en øvelse i Venezuela, et signal om russernes støtte til Maduro. Dersom Russland skulle få et militært fotfeste, kan det føre til bekymringer i USA og bli en politisk utfordring for president Donald Trump.

