Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Den anonyme kronikken i New York Times har utløst en intens jakt på forfatterens navn – men så langt uten resultat, skriver NTB.

Nå melder flere medier at Det hvite hus og Donald Trump altså vurderer å ta i bruk løgndetektor for å finne «forræderen» i egen rekker.

Trumps plan kommer etter at 32 personer har nektet for at de er forfatteren av innlegget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Denne planen får også støtte fra den republikanske senatoren Rand Paul, som er en stor Trump-støttespiller.

Pauls støtte til å bruke løgndetektor bekreftes av senatorens egen stab til Washington Examiner.

Dette er ikke første gang Paul vil bruke løgndetektor. I mars 2017 krevde han at Det hvite hus måtte finne den som lekket en samtale mellom sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og den russiske ambassadøren til pressen.

Les også: Trump jakter på anonym kronikkforfatter

Rasende

Trump på sin side skal etter rapportene være rasende.

– Ingen vet hvem pokker han eller hun er, sa Trump på et folkemøte i Billings i delstaten Montana torsdag. Han gjentok sitt krav om at personens navn må avsløres.

Presidenten antydet at kronikkforfatteren kan være tilknyttet «den dype staten». Dette er et begrep som brukes om grupperinger i statsapparatet som motarbeider eller forsøker å fjerne folkevalgte ledere.

– Operatører fra den dype staten, som selv aldri er blitt valgt, er en trussel mot demokratiet, sa Trump.

Les også: Mike Pence: Det var ikke meg!

– Stille motstand

I den mye omtalte New York Times-kronikken hevdes det at medlemmer av Trumps administrasjon driver en «stille motstandskamp» for å motvirke Trumps «verste tilbøyeligheter», skriver NTB.

– Jeg er en av dem, innrømmer forfatteren.

Vedkommende støtter Republikanernes politikk, men anklager Trump for manglende moral, støtte til utenlandske autoritære ledere og hyppig politisk vingling.

Tidligere har Trump-skeptikere i administrasjonen angivelig vurdert å få presidenten avsatt fordi han er uskikket til å lede landet. Nå forsøker de i stedet å styre regjeringen i «riktig retning» inntil Trumps presidentskap «på den ene eller andre måten» tar slutt, skriver kronikkforfatteren.