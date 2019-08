Portland, som ligger i delstaten Oregon, regnes blant USAs mest liberale byer. Lørdag gikk medlemmer i flere høyrenasjonalistiske grupper sammen om å marsjere gjennom byen. Samtidig fulgte antifascistiske grupper demonstrasjonen. Myndighetene i byen fryktet på forhånd at det kunne bli voldelig og hadde innført strenge sikkerhetstiltak for å hindre sammenstøt med motdemonstranter.

Ifølge MSNBC hadde demonstrantene ikke fått tillatelse til å gå i gatene.

Vel 1.200 demonstranter aksjonerte i vel ni timer.

Politiet gjorde det klart at alle som befant seg i gatene risikerte å bli arrestert.

I alt 13 personer skal ha blitt pågrepet av politiet i forbindelse med demonstrasjonen. Det ble funnet jernrør, pepperspray og andre våpen, opplyser politiet.

MSNBC rapporterte også om skytevåpen.

Ordføreren i byen, Ted Wheeler, uttalte at situasjonen var ytterst farlig og ustabil, og byens over 1.000 politifolk var på jobb og stengte veier og bruer for å holde de to grupperingene fra hverandre. Likevel var det mindre konfrontasjoner flere ganger i løpet av dagen. En person ble kjørt til sykehus med mindre skader.

Arrangørene av marsjen har sagt at målet med demonstrasjonen er å få antifa-bevegelsen oppført som en innenlands terrororganisasjon, ifølge flere medier. Antifa står for antifascist og henviser til en løs internasjonal koalisjon av aktivister og demonstranter som er imot ytre høyreideologier, skriver NTB.

Portland huser mange antifa-aktivister.

Donald Trump gikk ut på twitter og varslet at det Antifa kan ble oppført som en terrororganisajon.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!