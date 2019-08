I fjor angrep Donald Trump sin politiske motstander Elisabeth Warren og kalte henne for Pocahontas, etter at Warren hevdet hun hadde indianske aner.

Nå lover Donald Trump å kalle Elizabeth Warren Pocahontas igjen.

Under et valgmøte i New Hampshire torsdag denne uken lovet nemlig Donald Trump igjen å kalle Elizabeth Warren, som stiller til valg som demokratenes presdentkanddat, for Pocahontas. Han menet det var effektivt forrige gang, men at angrepet kom for tidlig.

– Vi vil gjenta det, sa Trump til stormende jubel under valgmøtet som ble kringkastet hos blant andre MSNBC.

Unnder en samling med navajo-indianere i Det hvite hus i fjor hyllet han dem for sin innsats under andre verdenskrig. Trump kalte dem «utrolige» og «svært spesielle folk». Så sa han:

– Vi har en representant i Kongressen som de sier var her for svært lenge siden. De kaller henne Pocahontas. Men vet dere hva, jeg liker dere, skriver NTB.



Foto: NTB Scanpix

Usmakelig

Trump har flere ganger gjort narr av senator Elizabeth Warren fra Massachusetts etter at hun sto fram og sa at hun har indianske gener.

Warren kommenterte i fjor Trumps uttalelse overfor MSNBC:

– Det er svært synd at USAs president ikke engang klarer å komme seg gjennom en seremoni ved å ære disse heltene uten å måtte lire av seg rasevås, sier hun.

Indianske ledere har omtalt Trumps tidligere utfall mot Warren som fornærmende og usmakelig. Noen demokrater mente uttalelsene er rasistiske.

DNA-prøver viser at Warren har indiansk blod i seg og det stammer fra seks til ti generajsoner tilbake, skriver New York Times.