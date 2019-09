I dag er Donald Trump frampå og mener den amerikanske sentralbanken «bør kutte renten til null, eller mindre». «For da skal vi begynne å reforhandle våre lån», fortsatte han og foreslo samtidig å forlenge lånene.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. september 2019

Ifølge eksperter er det ikke slik det fungerer. USA vil ikke reforhandle sin gjeld, derimot vil de spare penger på framtidige lån, skriver CNN.

Selv ikke under finanskrisen i 2008 kuttet USA renten til minus,altså en negativ rente.

Milliarder

Ifølge tall fra Institute of International Finance vil et kutt i renten på 1% kutte den amerikanske føderale rentebyrden med 20 til 25 milliarder dollar i året.

«USA skal alltid betale den laveste renten», skrev han videre på Twitter:

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. september 2019

Trump har lenge ønsket seg lavere rente og har ved flere anledninger bedt sentralbanksjef Jerome Powell om å kutte renten ved flere anledninger.

Et kutt på minst 1 prosentpoeng «i løpet av et ganske kort tidsrom» vil gjøre den amerikanske økonomien enda bedre. Et slikt kutt vil også bedre verdensøkonomien «raskt og i høy grad», mente Donald Trump i august.

Valg

I august skrev Trump i to Twitter-meldinger at USAs økonomi er sterk, «til tross for den forferdelige mangelen på visjon av Jay Powell og sentralbanken», skrev NTB.

Trump skrev også at Demokratene har et ønske om å prøve å bidra til å forverre økonomien i forkant av neste års presidentvalg.

Dagens rentekrav sees på av flere i sammenheng med en stadig mer hektisk valgkamp der altså Trump stiller til gjenvalg og må ta ansvaret for hvordan USAs økonomi går for tiden.

