Verden

Fredag fikk donald Trump spørsmål om det kommer flere benådinger. Og ja, det gjør det. Bokseren Muhammad Ali skal vi tro Trump.

– Jeg tenker seriøst på å benåde Ali. Han var ikke særlig populær da, men det er ikke slik nå, sa Donald Trump ifølge NBC News.

Det er bare det at hans dom ble omgjort i 1971. Det er altså ikke noe å benåde for Donald Trump i Alis tilfelle, melder MSNBC.

I 1967 Han ble Ali dømt til fem års fengsel for å nekte å tjenestegjøre i Vietnam.



Ali i 1967. FOTO: NTB Scanpix

Kunngjøring

En advokat som representerer Alis familie var raskt ute med en kunngjøring:

– Vi setter pris på president Trumps støtte, men en benåding er unødvendig. USAs høysesterett omgjore dommen av Muhammad Ali, enstemmig, i 1971, sier Ron Tweel, skriver NBC News.

Ali regnes for å være en av tidenes beste boksere. Han forsvarte tungvektstittelen i alt 19 ganger. Ali gikk bort i 2016.

Trump skal etter sigende ha planer om å benåde en rekke personer.

– Administrasjonen til Donald Trump forbereder papirarbeidet for å benåde minst 30 personer, sier kilder til CNN.

Ifølge kilder i det hvite hus, skal Donald Trump ha planer om å benåde godt over 30 personer, melder også TV-kanalen MSNBC.

Kokain

En av disse er Alice Johnson (63), som er dømt til livstid for besittelse av kokain og hvitvasking av penger.

Reality-stjernen Kim Kardashian besøkte Det hvite hus og ba USAs president Donald Trump benåde Johnson, skriver NTB.

Alice Marie Johnson (63) ble dømt for kokainsmugling i 1996. Hun har sonet en livstidsdom uten mulighet for benådning, men er nå likevel løslatt etter at Trump omgjorde dommen.

Signal

President Donald Trump har også benådet Lewis «Scooter» Libby, en tidligere tjenestemann som ble dømt for å ha lekket identiteten til en CIA-agent.

Oppreisningen tolkes som et signal til vitner, mange av dem fra Trumps indre krets, som er blitt innkalt til avhør i forbindelse med Robert

Muellers etterforskning av mulige forbindelser mellom Russland og Trumps valgkampteam.

