NFL-spillere trues igjen med bøter og utestengelse for å protestere under nasjonalsangen.

De siste sesongene har spillere i NFL, den amerikanske fotballigaen, protestert mot rasisme og politivold. Dette har opprørt mange klubbeiere, men også president Donald Trump. Nå tar laget Dallas Cowboys grep og innfører strenge regler mot protester under nasjonalsangen.

– Vi har en helt klar policy. Du står oppreist under nasjonalsangen, rak og høy, sa eier Jerry Jones i Dallas Cowboys, melder Fox News.

Dermed er det klar at ingen spillere i Dallas Cowboys får knele, sitte på benken eller gå i garderoben under nasjonalsangen.

Foran sportsarrangementer i USA er det vanlig å spille nasjonalsangen «Star Spangled Banner». Kutymen er da å stå rett opp og ned og gjerne holde hånden over hjerteregionen og ta av lua.

De som ikke gjør det får ofte så ørene flagrer av «patrioter», militære og andre som har flagget i hagen.

Kneling når nasjonalsangen spilles, har vært en del av en aksjon mot politivold og rasediskriminering siden i 2016. Det startet med at San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter.

Tidligere i uken tvitret Donald Trump at debatten om protester under nasjonalsangen slettes ikke er over. «Spillere som kneler bør utestenges i en kamp. To ganger, ut sesongen, uten betaling», skrev han.

The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!