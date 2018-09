Donald Trump til sine egne tilhengere: – Om jeg blir siktet i Russland-saken er det deres skyld

Verden

Under et valgkamparrangement i North Dakota fredag var Trump blant sine egne.

Han rakket ned på sin forgjenger Barack Obama som holdt en tale tidligere på dagen. En tale som ble holdt under et valgkamparrangement på Universitet i Illinois. Der gikk Obama løs på Donald Trump og nevnte han ved navn en gang.

– Jeg så talen, jeg sovnet, sa Trump.

I sin tale kom Obama også med et stikk mot Trumps relasjon til Russlands president.

– Her har Det republikanske partiet kjempet mot kommunismen til alle tider. Nå skryter Trump av Putin, en tidigere KGB-sjef, sa Obama.

Obama var dessuten veldig klar da han også kom med et lyskespark til president Trumps håndtering av den høyreekstreme volden i Charlottesville der en ble drept av en terrorist som kjørte en bil inn i en folkemengde.

– Poenget er at vi skal stå opp mot diskriminering, og vi skal selvsagt stå klart og tydelig opp mot nazi-sympatisører. Hvor vanskelig kan det være å si at man tar avstand fra nazister? spurte den tidligere presidenten retorisk.

– Deres skyld

Under Trumps valgkamparrangement i North Dakota, blant sine egne tilhengere, holdt altså også Trump en tale fredag, skriver Business Insider.

Der snakket han om den pågående Russland-etterforskingen til FBI. Og om han skulle bli siktet eller dømt var det i hvert fall ikke Donald Trumps egen skyld, det var de i salen som eventuelt må ta det ansvaret.

– Dere vet at om jeg blir siktet, er det ikke min feil, men i så fall deres skyld, for da har dere ikke stemt, sa han til publikum.

Det er valg 6. November, såkalt mellomvalget, og om det skulle bli demokratisk flertall i Representantenes hus, kan grunnen for riksrett være lagt. I Representantenes hus kreves det kun et simpelt flertall og det er ventet at Det demokratiske partiet vil sikre seg et flertall der etter valget.

Riksrett skal i så fall deretter behandles av Senatet. Der kreves det at 67 av de hundre senatorene stemmer for å kaste Trump.

Snører seg sammen

Nettet snører seg sammen for Trump og hans krets og stadig flere av hans indre krets har enten tilstått eller er dømt for å lyve til FBI og økonomisk svindel.

George Papadopoulos, en tidligere valgmedarbeider for Donald Trump, ble i en domstol i Washington fredag dømt til 14 dagers fengsel, for løgn i Russland-granskingen, skriver NTB.

Spesialetterforsker Robert Mueller står bak saken mot 31 år gamle Papadopoulos i forbindelse med granskingen om russisk innblanding i presidentvalgkampen i 2016 og angivelige forbindelser til Trumps valgkamp.

Papadopoulos kan risikere å bli dømt til flere måneders fengsel, men hans forsvarere har bedt om betinget dom. De mener hans løgner ikke hadde til hensikt å skade Muellers etterforskningsarbeid.

Kreml

31-åringen var medlem av valgkampstabens utenrikspolitiske råd. Rådet ble ledet av nåværende justisminister Jeff Sessions.

Papadopoulos skal ha blitt orientert av en russisk professor i Europa med bånd til Kreml om at Russland satt på tusenvis av eposter som ville være skadelige for Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

Papadopoulos skal ha løyet om tidspunktet for når han mottok den angivelige informasjonen om Clinton. Han hevdet først overfor etterforskere fra FBI at dette skjedde før han ble med i valgkampstaben, men innrømmet senere at det fant sted først etter at han var blitt med på laget.

Han har siden samarbeidet med granskerne.

Tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble nylig funnet skyldig i økonomisk kriminalitet før han ble med i Trumps valgkampstab. Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen innrømmet i forrige måned brudd på loven om valgkampfinansiering og skattesvindel.

