Verden

Donald Trump kjemper for sin egen framtid i det kommende kongressvalget. På veien går han i strupen på Det demokratiske parti og driver valgkamp for republikanere som stiller til valg i både Senatet og Representantenes hus.

Går det riktig ille for republikanerene og demokratene får flertall i både Senatet og Representantenes hus, kan Donald Trump stå foran riksrett, mens Trumps familie og stab risiskerer fengsel når FBI og spesialetterforsker Robert Mueller er ferdig med å granske den mulige russiske innblandingen i presidentvalget. trump skal delta på minst 40 arrangementer under valgkampen, skriver CNN.

Derfor er Trump aktiv i valgkampen. Donald Trump arrangerte et valgkamparrangement, et såkalt MAGA-rally (Make America Great Again, journ. anm.), i Iowa natt til onsdag, norsk tid, foran 9.000 elleville fans, skriver LA Times.

Angrep

Der gikk han til angrep på demokratene.

– Demokratene er mentalt skadde og fullstendig uegnet til å regjere, sa Donald Trump foran sine egne i Iowa natt til onsdag norsk tid.

– Om demokratene får kontroll vil de reversere vår fantasktiske framgang og kaste landet inn i stillstand, og muligens inn i fattigdom og til slutt fullstendig kaos, fortsatte Trump og malte et dystert bilde for sine tilhengere.

Han manet til å stemme på relublikanerne, ellers vil det gå ille med USA.

– Du gir ikke fyrstikker til en brannstifter og du gir ikke makt til en vill gjeng ytre-venstre-bøller (mob, journ. anm.), sa Trump til stor jubel.

Trump drev valgkamp for republikanerne som stiller til valg i Iowa og nabostaten Nebraska.

I 76 minutter holdt Trump på.

– Den eneste grunnen til å stemme på demokratene er om du er lei av å vinne, sa Trump.

Det er valg 6. November og om det skulle bli demokratisk flertall i Representantenes hus, kan grunnen for riksrett være lagt.

I Representantenes hus kreves det kun et simpelt flertall og det er ventet at Det demokratiske partiet vil sikre seg et flertall der etter valget.

Riksrett skal i så fall deretter behandles av Senatet. Der kreves det at 67 av de hundre senatorene stemmer for å kaste Trump. Der sitter det nå 51 republikanere, 47 demokrater og to uavhengige.

Det er usikkert hvorvidt Det demokratiske parti tar over Senatet, og usannsynlig med såpass mye at de kan regne med å bli kvitt Donald Trump.

Valget i USA

Tirsdag 6. november holdes mellomvalg i USA.

Kongressen består av to kamre: Representantenes hus og Senatet.

Alle 435 seter i Repre­sentantenes hus er på valg, i tillegg til 35 av de 100 plassene i Senatet.

Av de 35 plassene som står på valg i Senatet er 33 vanlige valg og to spesialvalg. Vinnerne vil sitte i perioder på seks år.

I tillegg er delstats­guvernører på valg. Det holdes også mange regional- og lokalvalg.

