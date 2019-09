Donald Trump taler til FNs hovedforsamling tirsdag. Etter å ha snakket med pressekorpset etter ankomst i New York inntok Trump podiet.

Der startet han med å hylle nasjonalistiske og patriotiske krefter i USA og verden.

– Verden tilhører ikke globalister, men patrioter, sa Trump.

Han pekte også på at flere må bære den økonomiske byrden USA har for å stabilisere verden.

– Flere må bidra, sa Trump.

Han slo også fast at USA ikke vil lette på sanksjonene mot Iran.

Samtidig gikk han hardt ut mot innvandring.

– Mange land har store problemer med innvandring. Alle land har rett til å stenge sine grenser, det har også vi, sa Trump.

Til alle ulovlige innvanderer var beskjeden klar:

– Dere vil aldri slippe inn i landet vårt. Dere vil bli sendt tilbake, sa han.

Hovedforsamling

FNs hovedforsamling er en av verdensorganisasjonens viktigste beslutningsarenaer, i tillegg til Sikkerhetsrådet og FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul i sommer overtok som president for.

Høynivåuken i hovedforsamlingen ledes av Antonio Guterres.

Ved ankomst tirsdag forklarte Trump også hvorfor han holdt tilbake midler til Ukrainia.

Han nektet samtidig at han presset dem til å etterforske et selskap tilknyttet visepresident Joe Bidens sønn under en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli.

Milliarder

Tidslinjen viser at Trump holdt tilbake 3,6 milliarder i midler, og han innrømmer da også at han holdt tilbake disse midlene. Nå forklarer han sin versjon av hvorfor.

– Det var en perfekt samtale. Jeg gjorde dette og vil gjøre det igjen, fordi jeg mener andre også bør bidra til Ukraina. Særlig gjelder dette andre land i Europa. Hvorfor gjør de ikke det? Jeg har alltid ment at andre bør bidra, sa Trump tirsdag.

Dermed endrer Trump inntrykket av hvorfor han holdt tilbake 3,6 milliarder kroner til Ukraina.

Men, som det påpekes i TV-studioet hos MSNBC, argumentasjonen hans henger ikke på greip. Det er nemlig helt galt at Europa ikke bidrar økonomisk til Ukraina. Siden 2004 har EU bidratt med milliarder av Euro til landet.

– 15 milliarder Euro har EU overført til Ukraina i overføringer, midler og lån, sa Richard Stengel, tidligere viseminister i utenriksdepartementet under Barack Obama. Ordene falt hos Morning Joe hos MSNBC rett etter at Donald Trump ankom FNs hovedkvarter i New York der Trump skal tale.

Varsler

En ansatt i amerikansk etterretning slo alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli og varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, skriver NTB.

Under samtalen skal Trump ha oppfordret Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Bidens sønn Hunter Biden. Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Amerikanske medier meldte mandag at Trump få dager før samtalen ba om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina, skulle fryses. Opplysningene kommer fra ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.