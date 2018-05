Donald Trump snakker på telefon med nyhetsanker fra Fox News hver kveld før leggetid

Verden

USAs president Donald Trump har mange rådgivere og eksperter rundt seg daglig. Likevel rådfører Trump seg med Fox News-anker Sean Hannity på telefon flere ganger om dagen, og hver kveld før leggetid, melder New York Magazine.

– De snakker om hvordan Robert Muellers etterforskning er en heksejakt og hvordan de gjorde det på TV i dag, sier en kilde i Det hvite hus´stab til New York Magazine.

Trumps favoritt

Fox News er kjent for å være særs positive til Donald Trump. Og Trump ser mye på kanalen.

– Hans TV dose består stort sett av Fox News, sier en kilde i Det hvite hus.

I starten av sin presidentperiode så Trump mye på CNN og MSNBC, men ble så sinna at tidligere stabssjef Reince Priebus og tidligere pressesekretær Sean Spicer så seg nødt til å gjøre noe. De rådet Trump til å se Fox News med begrunnelsen at Fox er store og de server Trumps kjernevelgere. Nå er kanalen en stor del av dagen til Trump.

Navn på liste

Trump og Hannty snakker så ofte på telefon at Hannity kan ringe direkte til sentralbordet i Det hvite hus. Der står navnet hans på en liste av folk som kan settes over til Trump. Her finnes også Trumps sønner, datteren Ivanka og milliardær og Fox-eier Robert Murdoch.

Staben i Det hvite hus vet som regel at Trump har snakket med Sean Hannity, fordi Trump skryter av det etterpå.

– Jeg kommer rett fra en samtale med Hannity, pleier Trump å si, ifølge en kilde i staben.

Leggetid

Samtalene kommer ofte i titiden på kvelden, da Hannitys show er ferdig, men Trump kan ringe Hannity under møter og gjerne foran staben og andre i Det ovale kontor, ifølge New York Magazine.

Ofte har Hannity et tema i sitt program på høyreorienterte Fox News, som så Donald Trump følger opp.

Saker hvor de har hatt samme mening, samme dag er for eksempel Obamacare, som er «historiens dårligste deal», idrettsutøvere som kneler under nasjonalsangen og ikke minst hvordan FBIs spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Trump om et samarbeid med Russland er pølsevev.

Fra før er det kjent at Hannity og Trump har samme advokat, Michael Cohen, som nå er under etterforsking for hvitvasking i en sak som kan ramme Donald Trump hardt.

Tilhenger

Sean Hannity er på skjermen en varm forsvarer av Donald Trump, og angrep på spesialetterforsker Robert Mueller og det føderale politiet FBI er temaer som stadig går igjen. Han kritiserte også FBI-aksjonen mot Cohens kontor kraftig, uten å opplyse TV-seerne om at Cohen også hadde representert ham selv. Noen dager senere sa han imidlertid på lufta at han «hadde glemt det helt», skriver NTB.

Hannity er kjent som en sterk tilhenger av Trump, og programmet hans er for tiden det mest sette på amerikansk kabel-TV. Nyhetsbyrået AFP rapporterte i april at Trump og Hannity snakker sammen på telefon. Nå viser det seg altså at de to snakker sammen opptil flere ganger hver dag, og hver kveld før leggetid.

