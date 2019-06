Donald Trump var tidligere i uken i London og besøkte så Normandie i Frankrike, der han torsdag var med på å hedre krigsheltene fra D-dagen i 1944. Men i et intervju med Fox News tok Trump seg tid til å levere flere stikk mot demokraten som leder Representantenes hus.

Der kalte han Nancy Pelosi for «Nervøse Nancy», etter at Pelosi skal ha uttalt at hun ønsker Trump fengslet, fremfor å bli stilt for riksrett.

Selve intervjuet med Donald Trump ble filmet ved den amerikanske militære gravlunden i Normandie.

Det skapte reaksjoner hjemme i USA. Særlig at Trump bruker anledningen til å slå politisk mynt ved en slik anledning.

– Dette er smakløst og ikke verdig en slik markering. Det smusser til stedet og anledningen, sier sikkerhetsanlytiker Jeremy Bash i MSNBC.

D-dagen var kodenavn på den første dagen i den hemmelige, allierte invasjonen i Frankrike under den andre verdenskrig 6. juni 1944.

I Intervjuet på Fox News var Trump i angrepsmodus. Til tross for at han var der for å markere at det er 75 år siden D-dagen gikk han i strupen på Pelosi.

– Hun er en skam. Jeg synes ikke hun er en talentfull person. Jeg har prøvd å være grei mot henne fordi jeg vil ha avtaler, men det evner hun ikke. Hun er en fæl, hevngjerrig og forferdelig person, sier Trump.

– Nancy Pelosi er en katastrofe, sa Trump så ifølge intervjuet hos Fox News. Deler av intervjuet ble kringkastet hos MSNBC.

Nancy Pelosi selv ble også intervjuet samme sted, av MSNBC. Der avlso hun rett og slett å snakke om hjemlig politikk forn en gravlund med amerikanske soldater. På spørsmål om hun var bekymret for det politiske klimaet i USA og en eventuell riksrettssak mot Trump var Pelosi klar:

– Jeg er ikke her for å snakke om riksrett, sa Pelosi til kanalen.

Pelosi har tidligere stilt spørsmål ved Trumps helse og bedt hans familie gripe inn. Trump har omtalt henne som et «rotehue», «Gale Nancy» og «Nervøse Nancy». Pelosi har på sin side sarkastisk kalt Trump et «svært stabilt geni», noe presidenten selv har omtalt seg som ved flere anledninger.

