Donald Trump skal ha betalt enda to kvinner til for å holde munn

Verden

Begge kvinnene skal ha mottat betydelig mer enn 130.000 dollar som pornostjernen Stormy Daniels mottok, kommer det fram i et intervju med advokat Michael Avenatti.

Avenatti har fra før Stormy Daniels som klient.

– Jeg føler meg komfortabel med å komme med dette til dere i dag, sa advokat Michael Avenatti til MSNBC torsdag.

Han hevder samtidig at begge disse kvinnene meget vel kan bli hans framtidige klienter og at begge har mottatt betraktelig mer enn pornostjernen Stormy Daniels fikk via Trumps tidligere advokat Michael Cohen.

– Jeg tror bevisene vi vil få se i de neste ukene vil vise at flere kvinner er betalt av Michael Cohen på vegne av Trump, sier Avenatti.

«Selvangivelse»

Tirsdag var Trump klar med sin «selvangivelse» for 2017, som kalles «financial disclosure». Onsdag ble den publisert.

I USA må alle valgte politikere legge fram en offentliggjøring av sine finanser, en slags selvangivelsemed oversikt over hva de har brukt penger på, inntekter, utgifter og ikke minst gjeld.

Dette så offentligheten har oversikt over hvem som evetuelt kan utpresse politikerne og om noen kan være korrupte.

Dette har også Obama måttet levere. I Trump sin oversikt for 2017 kommer det fram at Trump har betalt Stromy Daniels, melder CNN.

Flere kvinner

I et intervju på ABCs «This Week» tidligere i mai sier Trumps advokat Giuliani at han ikke har kjennskap til andre utbetalinger fra

Trumps tidligere advokat Michael Cohen, men at han likevel ikke kan utelukke at det har skjedd.

– Jeg tror at hvis det var nødvendig, så ja, sa Giuliani under intervjuet.

Cohen, som i lang tid var Trumps personlige advokat, er under etterforskning etter at han betalte 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels, skriver NTB.

Seksuelt forhold

Daniels hevder betalingen ble gjort for at hun skulle holde tyst om et seksuelt forhold hun skal ha hatt til Trump i 2006.

Giuliani har flere ganger sagt at han er helt sikker på at pengene ikke var brudd på reglene for valgkampfinansiering, noe flere eksperter har hevdet.

Selv uttalte Trump at alt Giuliani har sagt om utbetalingen, er feil.

– Det er blitt sagt feil, eller mediene har gjengitt det feil, sa Trump da han ble konfrontert med anklagene.

