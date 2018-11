Mange land har statlige kringkastere, men de aller fleste står redaksjonelt fritt og er ikke styrt av sine lands regjerninger.

Nå lufter Donald Trump ideen om et statseid TV-selskap for å fortelle verden hvordan USA egentlig er, for å utfordre CNN, som ifølge Trump er fake news.

USA har allerede nettstedet Voice of America for statsnyheter. Norge har NRK og Storbritannia har anerkjente BBC, men i Storbritannia kan ikke Theresa May diktere hva BBC skal melde.

Det kan heller ikke Erna Solberg med NRK.

Ingen av disse orgranisasjonene er altså styrt av sine regjerninger.

Les også: Donald Trump hevder klimaavtalene skader USAs økonomi, men ny rapport viser det motsatte

Nord-Korea

Så har vi Nord-Korea, med sin statlige kringkaster underlagt sin leder Kim Jung-un. Trump selv har skrytt av TV i Nord-Korea, under toppmøtet med Kim Jung-un tidligere i år.

I Nord-Korea er det altså Kim Jung-un som styrer statskanalen.

Etter å ha sett på nyhetssendinger fra Nord-Korea bemerket Trump hvor positiv det kvinnelige ankeret var til Kim jung-Un, meldte magasinet New York i juni.

Han spøkte, ifølge flere medier om at selv ikke Fox News var like positive til Trump som det Nord-Koreas kringkaster var mot Kim Jung-un og at hun kanskje skulle få seg jobb i nettopp Fox News.

Under valget i 2016, var det allerede planer om en egen Trump-kanal om han skulle tape valget.

Jared Kushner var i gang med prosjektet, ifølge MSNBC, men så vant plutselig Donald Trump valget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Isfront mellom Ukraina og Russland

Statseid kanal

Mandag kveld, amerikansk tid, var Trump på Twitter og luftet muligheten for en ny statskanal for å utfordre CNN, som ifølge Donald Trump er «fake news».

«Mens CNN ikke gjør det så bra i USA, basert på seertall, har de utenfor USA veldig lite konkurranse. Verden over har CNN en mektig stemme som framstiller USA på et urettferdig...»

While CNN doesn’t do great in the United States based on ratings, outside of the U.S. they have very little competition. Throughout the world, CNN has a powerful voice portraying the United States in an unfair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. november 2018

Før han fortsatte i neste tweet:

«Og uærlig vis. Noe må gjøres, og det inkluderer muligheten for at USA starter sitt eget verdensomspennende TV-selskap for å vise verden hvor dan vi egentlig er, FANTASTISK!».

....and false way. Something has to be done, including the possibility of the United States starting our own Worldwide Network to show the World the way we really are, GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. november 2018

Donald Trump har uttrykt sin avsmak for CNN flere ganger både før og etter han tok presidentembetet. Han har beskrevet kanalen som «fake news» både på sin Twitter-konto og i offentlige uttalelser, skriver NTB. I vinter kastet han ut CNN-journalist Jim Acosta fra Det hvite hus. Acosta fikk siden akkrediteringen tilbake.

Les også: Donald Trumps kommunikasjonssjef får betalt millioner av Fox News