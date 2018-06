Donald Trump: – Russland sier de ikke blandet seg i valget vårt

President Donald Trump benekter fortsatt det amerikansk etteretning mener er bevist: at Russland var innblandet i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Torsdag ble det kjent at FBI etterforsker enda flere russere med tette bånd til Donald Trump. Disse hadde VIP-adgang under Trumps innsettelsesseremoni, melder MSNBC.

Rett etter at dette ble kjent gikk Trump i strupen på FBI og skrev en rekke meldinger på Twitter.

«Russland sier de ikke blandet seg i valget vårt!», Skrev Trump på Twitter torsdag morgen.

«Hvor er Demokratenes server, og hvorfor undersøkte ikke lyssky James Comey og de nå vanærede FBI agentene det mer inngående? Hvorfor blir ikke Hillary/Russland sett på? Så mange spørsmål, så mye korrupsjon!», fortsatte han.

Russia continues to say they had nothing to do with Meddling in our Election! Where is the DNC Server, and why didn’t Shady James Comey and the now disgraced FBI agents take and closely examine it? Why isn’t Hillary/Russia being looked at? So many questions, so much corruption!