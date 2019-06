Onsdag signerte Andrew Wheeler, lederen for USAs miljøverndirektorat (EPA) den endelige versjonen av lovendringene, som opphever Obamas Clean Power Plan.

Wheeler, som inntil for to år siden var lobbyist for kullindustrien, sa på en pressekonferanse at han venter en økning i antall kullkraftverk framover.

EPA-lederen siterte også sjefen for oljegiganten Exxon Mobil, og argumenterte med at fornybar energi ikke er tilstrekkelig til å sikre trygge strømforsyninger, ifølge Huffington Post.

Kullkraftverk medfører store utslipp av klimagassen CO2. Det amerikanske forbruket har de siste årene beveget seg bort fra kull, mot naturgass og fornybare energiformer, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Fornybar konkurranse

Obama-administrasjonens plan skulle bekjempe klimaendringene ved blant annet å utelukke kullkraftverk fra det amerikanske strømnettet, ifølge NTB. Konkurranse fra billigere naturgass og fornybar energi har de siste årene ført til stenging av mange kullkraftverk.

EPA foreslår å erstatte planen som nå er opphevet, med det de kaller Affordable Clean Energy (ACE). Kritikere har allerede omdøpt planen «Dirty Power Plan».

Miljøforkjempere kritiserer ACE for å være for snever og lite ambisiøs i møte med klimakrisa verden står overfor.

Statsadvokat Letitia James i New York har allerede varslet søksmål mot administrasjonens nye plan.

– Dette er nok et eksempel på denne administrasjonens forsøk på å reversere avgjørende reguleringer, skriver CBS News.

James sa videre at hun frykter det vil ha store konsekvenser for både innbyggernes sikkerhet og helse.

Kull og olje

Under valgkampen før presidentvalget i 2016 lovet Donald Trump å satse på kull for å skape flere arbeidsplasser, i tillegg til å fjerne regler som begrenser klimautslipp.

Han har siden det trukket USA fra Parisavtalen, og onsdagens endring er en del av et større initiativ der Trump-administrasjonen forsøker å utsette eller kvitte seg med minst 83 miljøregulerende tiltak, skriver Huffington Post.

Trump hevdet tidligere i juni at USA er det landet med reinest luft i verden, og at det har vært en tydelig bedring etter at han ble president. I en analyse basert på føderalt tallmateriale skriver imidlertid nyhetsbyrået AP at USAs arbeid for bedre luftkvalitet ser ut til å stagnere, etter flere tiår med forbedringer. I 2018 og 2017 var det 15 prosent flere dager med helseskadelig luft, sammenlignet med snittet fra 2013 til 2016.

Flere endringer

Også klimaforskning er i fare i USA, skriver The New York Times. James Reilly, sjefen for USGS, det amerikanske forvaltningsorganet som blant annet forsker på naturkatastrofer, har beordret forskerne til å kun bruke modeller som regner ut effekter av klimaendringer fram til 2040, heller enn fram til 2100 som er vanlig.

Forskere advarer at det vil gi et misvisende og i overkant optimistisk bilde av utviklingen, ettersom de største konsekvensene av dagens klimagassutslipp vil bli tydeligst etter 2040.