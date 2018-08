Donald Trump planlegger lov mot fattige statsborgere

Verden

Om du er innvandrer i USA, trenger legehjelp og får det av staten, kan du aldri bli amerikansk statsborger.

Trump-administrasjonen forventes denne uken å innføre en lov som vil gjøre det vanskeligere for helt lovlige innvandrere å bli borgere i USA eller få arbeidstillatelse.

Hvis de noen gang har brukt en rekke populære offentlige velferdsprogrammer, inkludert Obamacare, er det bare å glemme drømmen om Amerika, melder NBC.

Rasisme

Andre mener det bunner i noe helt annet:

Kommentator, debattant og forfatter Zerlina Maxwell mener dette bare er en forlengelse av innreiseforbudet som skal hindre muslimer fra å besøke USA og er der for å serve kjernevelgerne hans.

– Dette bunner i rasisme, sier Zerlina Maxwell på MSNBC.

Begrense innvandring

Kilder med kunnskap om planen fortalte NBC News om planene. Forslaget som strengt tatt ikke trenger noen behandling i kongressen, altså at Donald Trump kan innføre det, er en del av rådgiver Stephen Millers plan om å begrense innvandring til USA.

Detaljer om reguleringsforslaget er fortsatt uklare, men basert på et utkast som i forrige uke ble beskrevet for NBC News, vil den nye loven ramme innvandrere hardt.

Det er innvandrere som bor lovlig i USA og som har benyttet seg av, for eksempel Obamacare som nå nektes amerikansk statsborgerskap. Dette gjelder også hvis noen i husstanden har fått hjelp. Også barnas helseforsikring og andre fordeler kan etter den nye loven hindre mennesker fra å skaffe seg statsbrgerskap i USA.

Rammer 20 millioner

Avokater og helsejurister sier dette vil være den største endringen i det lovlige innvandringssystemet på flere tiår, og anslår at mer enn 20 millioner innvandrere kan rammes. Det vil i praksis bli umulig for familier med lav inntekt å kunne søke om statsborgerskap fordi de ikke har råd til å si nei til for eksmpel Obamacare eller fri legehjelp til barna sine, skriver NBC.

En talskvinne for innenriksdepartementet sa ifølge NBC News:

– Administrasjonen er forpliktet til å håndheve eksisterende innvandringslover, som opplagt er ment å beskytte den amerikanske skattebetaleren ved å sikre at utenlandske statsborgere som ønsker å komme inn eller forbli i USA, er selvforsynte. Endringer vil sikre at regjeringen tar ansvar for å være gode forvaltere av skattebetalernes midler og vil avgjøre innvandringsspørsmål i samsvar med loven.

Funksjonshemmet datter

Mange som rammes er i samme situasjon Louis Charles, som er fra Haiti og har arbeidstillatelse. Han søker om statsborgerskap, men det ser vrient ut, skriver NBC News. Han har måttet ty til offentlige programmer for å få hjelp med sin funksjonshemmede voksne datter.

Å bruke offentlig støtte har allerede hindret innvandrere fra å skaffe seg juridisk status tidligere, men den nye loven, kan bety at innvandrerhusholdninger som tjener så mye som det dobbelte av fattigdomsgrensen, kan nå få søknaden sin avvist fordi de benytter seg av Obamacare. Dermed kan de aldri søke om å bli amerikanere, selv om de skatter til landet.

