Verden

– Administrasjonen til Donald Trump forbereder papirarbeidet for å benåde minst 30 personer, sier kilder til CNN.

Ifølge kilder i det hvite hus, skal Donald Trump ha planer om å benåde godt over 30 personer, melder også TV-kanalen MSNBC.

En av disse er Alice Johnson (63), som er dømt til livstid for besittelse av kokain og hvitvasking av penger.

Reality-stjernen Kim Kardashian besøkte Det hvite hus og ba USAs president Donald Trump benåde Johnson.

– Storartet å møte Kim Kardashian i dag, snakket om fengselsreform og straffutmåling, skrev Trump på Twitter etter møtet.

Nå har Trump omgjort livstidsdommen, melder NTB.

Det opplyser også flere ikke navngitte tjenestemenn onsdag. Det er ikke klart om kvinnen er løslatt.

Den amerikanske presidenten kan benåde straffedømte i USA.

Benådet flere

Trump har allerede benådet flere og mange frykter at Trump skal bruke benådninger i kampen mot FBis spesialetterforsker Robert Mueller.

Både Trumps advokat Michael Cohen og tidligere valgkampleder Paul Manafort risikerer lange fengselsstraffer.

Trump, som hittil har benådet 7 personer, er ikke ukjent med å bruke benådninger politisk.

Den konservative forfatteren og filmmakeren Dinesh D'Souza, som er kjent for sine hatske utfall mot demokratene, ble nylig benådet, meldte NTB.

Hvor går grensen?

Men det som mange lurer på er hvor går grensen? Hvem kan han benåde? Trump selv svarte på det:

– Som det har blitt slått fast av en rekke juridiske eksperter, har jeg absolutt rett til å benåde meg selv, men hvorfor skulle jeg gjøre det når jeg ikke har gjort noe galt, skrev Trump på Twitter.

Twitter-meldingen er en kommentar til et nylig offentliggjort brev fra Trumps advokater. Der hevdes det at presidenten ikke kan straffeforfølges for å ha forsøkt å hindre en etterforskning, og også at han kan benåde seg selv hvis det skulle bli nødvendig.

Søndag sa Trumps advokat Rudy Giuliani i et TV-intervju at det ville være utenkelig at Trump skulle gå til det skritt å benåde seg selv.

– Presidenten har ikke gjort noe galt og har derfor ingen grunn til å benåde seg selv, sa Giuliani.

