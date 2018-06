Donald Trump på plass i Singapore

Verden

USAs president Donald Trump har ankommet Singapore der han skal holde et historisk toppmøte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

– Jeg har forberedt meg hele livet, sa Trump om møtet med Kim Jong-un som svar på om han var forberedt til samtalene med Kim.

Landet

Kim landet på Changi lufthavn søndag klokka 14.38 lokal tid. Han kom med et fly fra China Air og ble deretter kjørt til hotellet St. Regis, der delegasjonen hans skal bo, melder Channel News Asia.

Trump er ventet til byen søndag kveld lokal tid etter å ha forlatt G7-møtet i Canada lørdag, skriver NTB.

2. juni klokka 9 på morgenen lokal tid, eller klokka 3 på natten norsk tid, skal de to lederne møtes på nøytral grunn på luksushotellet Capella på øya Sentosa i Singapore.

Les også: Trump trekker USAs støtte til G7s slutterklæring

– Kun én sjanse

I forbindelse med avreisen sa Trump at han er på et «fredsoppdrag», men han advarte også om at den nordkoreanske lederen kun får én sjanse til å vise at han er seriøs.