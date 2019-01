Deler av USAs statsapparat har nå vært stengt i 33 dager fordi Donald Trump ønsker seg en mur langs Mexico-grensen, en mur Demokratene anser som unødvendig.

Trump har tilbudt Demokratene det han mener er et fornuftig kompromiss for å løse budsjettstriden, som har ført til at deler av offentlig sektor står uten finansiering.

Demokratenes ledere i Kongressen har avvist forslaget og kaller det kynisk, skriver NTB.

De viser til at det inneholder det samme beløpet til muren som de alt har avvist, og påpeker at det var Trump selv som sørget for å stanse DACA og andre ordninger for de migrantene som han nå tilbyr seg å beskytte.

Slagord på rim

Onsdag forsøker Donald Trump seg på en ny tilnærming for å snakke fram sin omstridte mur langs Mexico-grensen. Han lanserte da et nytt slagord av den poetiske sorten; han skriver nå på rim.

«BUILD A WALL & CRIME WILL FALL!.»

På norsk skulle det bli noe sånt som «bygg muren og krimnaliteten vil falle!».

Han fortsetter med en oppfordring om at folk skal ty til bønn for å få muren bygget.

«Dette er det nye slagordet, for to år fram til Muren er ferdig (under konstruksjon nå), av Det republikanske partiet. Bruk det og be!», skriver Donald Trump på Twitter.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. januar 2019

Taler likevel

Samtidig melder Donald Trump at han ikke vil utsette sin tale om rikets tilstand, men opplyser at den vil bli holdt for en samlet Kongress førstkommende tirsdag, skriver NTB.

I forrige uke sendte Pelosi et brev til Trump der hun foreslo at han enten leverer talen skriftlig, eller utsetter den til nedstengningen av offentlig sektor er avsluttet. Hun viste til sikkerhetshensyn.

Trump avviser dette og varslet onsdag at han vil holde talen for en samlet Kongress 29. januar.

Mektige

Donald Trump og majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi (D), er de mektigste i amerikansk politikk.

Pelosi står steilt på Demokratenes krav om at han ikke må få de 5,7 milliarder dollarene han ønsker til bygging av mur på grensen mot Mexico, skriver NTB.

Det er også muren som er kjernen i striden som har ført til at deler av statsapparatet har vært stengt i 33 dager.

Muren er Donald Trumps kanskje største valgløfte.

Saken førte 22. desember til at Trump stengte deler av statsapparatet, etter at hans krav om bevilgninger først var blitt avslått av Republikanerne i Representantenes hus, og deretter av Demokratene da de overtok flertallet.

Rammet

Rundt 800.000 offentlig ansatte er rammet. Hvis nedstengningen fortsatt vedvarer fredag denne uken, har de gått glipp av to lønnsutbetalinger.Dert rapportyeres om lange køer utenfor suppekjøkken og pantelånere i USA opplever travle dager.

Nedstengningen ble brukt som begrunnelse da Trump i forrige uke satte foten ned for Pelosis planlagte reise med regjeringsfly til Belgia og Afghanistan. Beslutningen var tilsynelatende gjengjeldelse for at hun hadde bedt ham utsette sin tale om rikets tilstand på grunn av budsjettkaoset.

Donald Trump vil holde sin tale om rikets tilstand i neste uke, til tross for at flertallsleder Nancy Pelosi i Representantenes hus har bedt ham utsette den.

