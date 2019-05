Donald Trump har lovet USA en mur langs grensen til Mexico siden valgkampen i 2016.

Muren som skulle være massiv og i betong, ser nå ikke ut ut til å bli en mur i det hele tatt, men en stålkonstruksjon, skriver Washington Post.

Donald Trumps ønske er at den skal males helt svart.

Hvorfor? Så metallet i veggen blir for varmt til å klatre på for mexicanske immigranter i solsteken langs den mexicanske gresen, hevder ansatte i Det hvite hus ifølge flere medier som Washington Post.

Hva som skjer om natten, da solen er nede sier Trump ingenting om.

Pigger

Muren, eller veggen, skal ikke bare bli glovarm å klatre på, Donald Trump ønsker også at denne stålveggen skal kles med pigger, så det skal bli ekstra vondt om man skulle forsøke seg på den varme veggen langs grensen til Mexico.

Donald Trump skal sågar ha kommet med beskrivelser av skader man kan påføre seg ved å klatre på en slik vegg kledd i pigger.

Om de de nåværende tegningene til muren som i utgansgpunktet er planlagt har Trump en klar mening:

– Han synes den er stygg, sier en ansatt i det Hvite hus som ønsker å være anonym for å unngå reprimander, ifølge Independent.

Trump mener desuten at det er for mange porter og at de ligger for tett. Disse portene skal brukes til gjennomgang for biler og mennesker fra begge sider.

Reform

I en tale i rosehagen til Det hvite hus torsdag forsøkte Trump å overtale amerikanerne og lovgiverne om behovet for en reform av USAs innvandringssystem, skriver NTB.

– Vi diskriminerer genier og intelligens, sa Trump om det nåværende innvandringssystemet, som han mener i for stor grad er fordelaktig for familier.

– Det vil ikke lenger være tilfelle når den nye planen vedtas, sa han.

Presidenten la til at det nye innvandringssystemet vil være gjenstand for misunnelse over hele verden.

Reformplanen, som Trumps svigersønn Jared Kushner står for, innebærer en styrking av grensesikkerheten og en overhaling av systemet med grønne kort som gir innvandrere permanent opphold.

I den nye planen prioriteres innvandrere med faglige kvalifikasjoner, mens det i dag først og fremst er familie og pårørende til innvandrere som alt er i USA, som prioriteres.

Mur

Lite er opplyst om hva som planlegges for økt grensesikkerhet, noe som er en høyt prioritert sak for Trump foran valget neste år. Men det er klart at planen innebærer en ny mur langs enkelte strekninger og tiltak for å kontrollere samtlige biler som krysser grensa, skriver NTB.

I fjor forsøkte demokratene og noen republikanere å utarbeide et kompromiss med Trump som ville ha hjulpet de såkalte drømmerne og samtidig gitt Trump noe penger til grensesikkerhet. Men planen kollapset da Trump krevde begrensninger i den lovlige innvandringen. Konflikten endte med en nesten månedslang nedstengning av statsapparatet tidligere i år.

