Donald Trump ønsker å selge kjernektrafteknologi til Saudi-Arabia, melder MSNBC.

Donald Trump møtte så sent som 12. februar utviklere av kjernekraftteknologi for å se på mulighetene til å bygge kraftverk i Midtøsten, inkludert Saudi-Arabia, melder Washington Post.

Tidligere forhandlinger endte da Saudi-Arabia nektet å gå med på å begrense kjernekraftteknologien til kun kraft. Flere frykter nå at Donald Trump ikke lenger vil stille dette som et krav i videre forhandlinger, og at Saudi-Arabia dermed en dag kan være i besittelse av atomvåpen, melder probublica.org.

Ifølge en rapport fra sikkerhetskommiteen i Representantenes hus var det president Donald Trumps tidligere nasjonale rådgiver Michael Flynn, som ble sparket i 2017, som presset fram forslaget om bygging av reaktorer uten godkjenning fra Kongressen, skriver NTB. Deretter fortsatte Derek Harvey, som ble brakt inn i det nasjonale sikkerhetsrådet av Flynn, å arbeide med forslaget som nå har blitt vurdert av Trump-administrasjonen.

MSNBC rapporterer at tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver, H.R. McMaster satte seg på bakbeina og mente det var en klar interessekonflikt for både tidligere sikerhetsrådgiver Michael Flynn og Donald Trump i en handel som vil bety at flere milliarder dollar bytter hender.

Det er allerede kjent at Trumps svigersønn Jared Kushner har tette økonomiske bånd med Saudi-Arabia.

MSNBC melder at flere nå frykter at pengene fra et salg av kjernkrafttekonologi kan havne i nettopp Kushners lommer.

Donald Trump selv har dessuten vært tilbakeholden med kritikk av Saudi-Arabia i flere tilfeller, blant annet da journalist Jamal Khashoggi ble drept i fjor.

En gruppe saudiarabiske tjenestemenn er pekt ut som de ansvarlige, men mange mener drapet ble bestilt av kronprins Mohammed bin Salman selv. Saudi-Arabia benekter dette. Donald Trump, som har framholdt at handelsrelasjonene mellom USA og Saudi-Arabia er viktige, har nektet å stille bin Salman til ansvar.

Våpen

Representanter fra både Demokratene og Republikanerne har uttrykt bekymring for at Saudi-Arabia kan utvikle kjernekraftvåpen dersom amerikansk teknologi blir delt uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

Om et land skal handle kjernekrafttekonologi fra USA må det innfri ni krav, blant annet at teknologien ikke skal brukes til våpen, skriver vox.com.

Kontrollkomiteen i Representantenes hus, med demokratisk flertall, åpnet tirsdag en granskning av påstandene fra en rekke ikke navngitte varslere som sier de har vært vitne til aktivitet «utenom det normale» i Det hvite hus i forbindelse med forslaget om å byget et tosifret antall atomreaktorer i Saudi-Arabia, skriver NTB.

Rapporten, som er utarbeidet av kontrollkomiteen i Representantenes hus, lufter bekymring for hvorvidt noen i Det hvite hus har forsøkt å omgå etablerte nasjonale sikkerhetsprosedyrer knyttet til kjernekraftteknologi.

Advarsler

Rapporten gir detaljer om hvordan det nasjonale sikkerhetsrådet gjentatte ganger, basert på varsler, eposter og andre dokumenter, advarte mot at handlingene til Flynn og en av hans støttespillere kunne komme i konflikt med interesser og vedtekter knyttet til overføringen av kjernekraftteknologi til utenlandske stater.

Verken Harvey eller Det hvite hus har kommentert rapporten.

På vei inn til Det hvite hus tirsdag, sier Elijah Cummings, som er leder av kontrollkomiteen, at avtalen om teknologioverføring kunne ha brutt med atomavtalen.

