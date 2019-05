Det har vært en uke med kaos for Donald Trump. Først forlot han et møte med Nancy Pelosi, demokraten som leder Representantenes hus, onsdag. Så sier Pelosi at hun lurer på om Donald Trump er skikket til å være president i det hele tatt og at hun håper familien eller noen andre konfronterer Trump.

Under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag tok Trump til motmæle mot Pelosi. Og kalte henne rett og slett «Crazy Nancy».

Donald Trump skulle presentere en pakke på 140 milliarder kroner i støtte til amerikanske bønder, som er hardt rammet etter at Trump gikk til handelskrig mot Kina, men havnet langt unna manus.

For etter å ha angrepet Pelosi kom han med en uttalselse som minner om noe han også har sagt før:

– Jeg er et ekstremt stabilt geni, slo Donald Trump fast foran de frammøtte journalistene og CNN som kringkastet det hele.

Avledningsmanøver

Pelosi antydet etter møtet onsdag at Trumps oppførsel var planlagt, og at det var ment som en slags avledningsmanøver, skriver NTB.

– Jeg skulle ønske at hans familie eller hans administrasjon eller hans medarbeidere grep inn til landets beste, sa Pelosi på sin ukentlige pressekonferanse torsdag.

Dette likte ikke Donald Triump noe særlig.

Les også: Derfor måtte May gi opp

Ba staben om bekreftelse

Under pressekonferansen I det hvite hus ba Trump så staben en etter en bekrefte for verden hvor rolig han var i møtet med Pelosi.

– Han var veldig rolig, sier blant andre rådgiver Kellyann Conway også det under den samme pressekonferansen.

Pelosi tok så til Twitter og svarte Trump:

When the “extremely stable genius” starts acting more presidential, I’ll be happy to work with him on infrastructure, trade and other issues. https://t.co/tfWVkj9CLT — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 23. mai 2019

Pelosis uttalelse kom altså dagen etter at Trump forlot et møte med henne etter få minutter. Meningen var å diskutere et tverrpolitisk samarbeid om ny infrastruktur, men Trump begynte møtet med å kreve at alle granskningene mot ham droppes, hvis ikke vil han ikke diskutere verken infrastruktur eller noe annet med Kongressen.

Les også: Denne spilleren vet alt om hatoppgjør (DA+)

– Uforutsigbar

Pelosi mener Trump har etablert et uforutsigbart mønster som gjør det svært vanskelig å forholde seg til ham, skriver NTB.

Han skal blant annet ha spøkt om grunnlovens bestemmelser om prosedyrene for å bytte ut presidenten.

– Kanskje han ønsker å ta permisjon, foreslo hun.

På spørsmål om hun er bekymret for Trumps helsetilstand, svarte hun bekreftende.

Hun sa også at Det hvite hus «skriker etter» at Demokratene skal innlede riksrettshøringer, fordi dette kan hjelpe ham politisk.

Pelosi gjentok torsdag at hun ber for Trump og for landet.

Les også: – Jeg er et mentalt stabilt geni!