Donald Trump om rådgiver som kalte han rasist: – Hun er avskum

Verden

Omarosa har skrevet bok og Donald Trump er forbanna.

Donald Trump er igjen i hardt vær etter at hans tidligere rådgiver Omarosa Manigault Newman har skrevet bok om sin tid i Det hvite hus.

– Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig, heter det i boken, ifølge The Guardian.

Da Donald Trump paserte noen pressefolk under en tilstelning med Bikers for Trump i New Jersey lørdag kveld, fikk han spørsmål om hva han synes om Omarosa Manigault Newman,

tidligere rådgiver for Donald Trump i Det hvite hus og deltaker på «The Apprentice», skriver The Guardian og vist på Fox News.

Hun kommer altså med bok om sin tid i Det hvite hus. Og i den kommer ikke Trump særlig fordelaktig ut.

På spørsmål om Trump føler seg forrådt av Omarosa ville ikke Trump svare. Men så holdt han hånden opp til ansiktet, som for å hviske en hemmlighet til pressekorpset.

– Hun er avskum (lowlife, jour. anm.), sa Trump og smilte.

– Ikke sant?

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rasist

I boken kommer det flere påstander om at Donald Trump er rasist.

Trump skal ha blitt fanget på mikrofon da han brukte N-ordet flere ganger under innspillingen av «The Apprentice».

– Det finnes opptak som bevis, sier Omarosa.

Hun viser til tre ikke navngitte kilder som har hørt opptakene.

Enkelte kritikere hevder Omarosa bare er ute etter hevn for avskjeden fra Det hvite hus.

I boken kommer det også annet fram at Donald Trumps folk forsøkte å betale den tidligere rådgiveren til taushet.

Omarosa har under sin tid i Det hvite hus kommet med en rekke hyllester av Donald Trump, men etter at hun måtte gå

fra jobben hos Donald Trump, har pipen fått en annen låt.

«Det hadde endelig sunket inn at personen jeg trodde jeg hadde kjent godt så lenge, faktisk var en rasist», skriver hun i boken «Unhinged».

Les også: Når løgnene triumferer

Betaling

I boken kommer det også fram at Donald Trumps valgkampanje ga Omarosa et tilbud om jobb, for å holde tett om sin tid med Trump.

Tilbudet var på 15.000 dollar (120.000 kroner) i måneden, og jobben innebar å ikke gjøre noe som helt. Bokstavelig talt.

For i tilbudet lå det også at Omarosa skulle holde kjeft om Trump og alt hun nå vet om han, melder The Washington Post.

– Jeg ble tilbudt jobb av Trumps valgkampanje i bytte mot taushet om Donald Trump, sier Omarosa selv ifølge CNN.

Hun var den eneste afroamerikaneren i Trumps indre krets.

Da hun sluttet gikk Trump ut på Twitter og hyllet Omarosa.

– Takk for din innsats. Jeg ønsker deg all mulig suksess, skrev han.

Thank you Omarosa for your service! I wish you continued success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. desember 2017

Les også: Ny bok: – Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig

Vrøvl

Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Sanders, har gått i strupen på Omarosa og avvist en rekke av påstandene i boken som vrøvl:

– I stedet for å fortelle sannheten om alt president Trump og hans administrasjon gjør for å gjøre Amerika trygt og velstående, er denne

boken full av løgner og falske anklager,. Det er trist at en misfornøyd tidligere ansatt forsøker å tjene på disse falske angrepene, og enda

verre at media nå gir henne en plattform, etter at de ikke tok henne alvorlig da hun bare hadde positive ting å si om presidenten under

hennes tid i administrasjonen, sa Sarah Sanders i en uttalelse.

Omarosa Manigault Newman fikk til slutt sparken fra jobben som rådgiver og måtte eskorteres ut av Det hvite hus, ifølge rapporter, skriver CNN.

Omarosa selv nekter for dette i boken «Unhinged» som kommer til uken.

Les også: – Jeg ble tilbudt jobb av Trumps svigerdatter i bytte mot taushet om Donald Trump

​