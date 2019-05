Under et arrangement i Det hvite hus torsdag snakket Donald Trump med pressen.

Der fikk han spørsmål om Mueller-rapporten og om ikke resten av verden også bør få se den, noe flere nå krever, samt at Robert Mueller skal i en høring i Kongressen, var han ikke like bastant som før.

– Det overlater jeg til justisminister William Barr, sa Trump til den fremmøtte pressen.

Det hele ble kringkastet hos blant andre MSNBC.

Ringeakt

Justiskomiteen i Representantenes hus trapper opp den juridiske kampen mot Trump-administrasjonen om Mueller-rapporten, skriver NTB.

Med 24 mot 16 stemmer har komiteen vedtatt en uttalelse der justisminister William Barr blir kjent skyldig i å ha utvist ringeakt for de folkevalgte ved ikke å gi dem den fulle Mueller-rapporten, bare en redigert versjon.

Demokratene har krevd å få den hele og fulle rapporten, samt underliggende dokumentasjon, til gjennomlesning.

Nektet

Trump nektet som kjent å snakke med spesialetterforsker Robert Mueller under etterforskningen og ville kun svare skriftlig på spørsmål fra spesialetterforskeren.

Dette mener Trump er helt i orden.

– Ingen har vært mer transparent enn meg. Ingen har noensinne vært mer åpen enn meg, sier Donald Trump og angriper Mueller-rapporten som han samtidig kaller en bibel.

– Det er bibelen. Det var aldri noen forbrytelse, det var en heksejakt. Rapporten kom og den frigir Donald Trump og mange andre, la han til.

Dette bestrider blant andre Robert Mueller selv som i brevs form har påpekt at det er Kongressen som må avgjøre om Donald Trump har brutt loven eller ei.

Robert Mueller skal til høring i Justiskomiteen i Representantenes hus 15. mai.

Trump har tidligere sagt at det må være opp til justisminister William Barr å bestemme om Mueller skal møte opp i Kongressen, slik demokratene ønsker.

Trump viser til at det allerede er blitt brukt over 35 millioner dollar over en toårsperiode på etterforskningen, og at over 500 personer er avhørt.

– Det var ingen forbrytelser. Robert Mueller bør ikke vitne, skriver Trump på Twitter.

Hindre etterforskning

Mueller-rapporten konkluderer med at Russland utvilsomt forsøkte å påvirke valgutfallet i USA i Trumps favør, men at verken Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette, skriver NTB.

Rapporten dokumenterer videre ti tilfeller der Trump skal ha forsøkt å hindre etterforskningen, og det er spesielt dette demokratene ønsker at Mueller skal redegjøre for i Kongressen.

Stevnet

Hans sønn Donald Trump jr er nå stevnet for Senatets etterretningskomité.

Trump Jr. må gi tilleggsforklaring om sin kjennskap til russiske forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

President Donald Trumps sønn var med på det etter hvert så omtalte møtet med russiske representanter i Trump Tower i juni 2016.

Der ble Trumps valgkampmedarbeidere angivelig forespeilet dokumenter som ville svekke Hillary Clintons utsikter til å bli president.

– Jeg er overrasket over å se min sønn stevnet av komiteen. Han trenger ikke dette. Han har allerede vitnet i 20 timer. Mueller-rapporten kom og han ble frikjent, sa Trump senior.

Under møtet med russiske representanter i Trump Tower ringte Donald Trump jr tre samtaler til et ukjent nummer. Det har lenge vært hevdet at dette nummeret tilhører hans far, Donald Trump.

– Det var tre samtaler, et ukjent nummer. Men det var ikke meg, sier Donald Trump senior.

