Donald Trump er igjen ute og skryter av hvor populær han er og størrelsen på hans publikum. Under et valgmøte i New Hampshire denne uken hevder han at det var tilstede flest mennesker noensinne og rekord for SNHU Arena i Manchester i New Hampshire.

Ifølge Wikipedia er SNHU Arena en innendørs eventarena og har en kapasitet på 9.852 for ishockey, 11.140 for basketball og opp til 11.770 for konserter. Hva som er kapasitet ved valgmøter vites ikke. Anlegget ble opprinnelig kjent under byggingen som Manchester Civic Arena.

«Den største mengden mennesker noensinne», tvitret Trump lørdag.

Biggest crowd EVER, according to Arena people. Thousands outside trying to get in. Place was packed! Radical Left Dems & their Partner, LameStream Media, saying Arena empty. Check out pictures. Fake News. The Enemy of the People! https://t.co/KkZWspM93a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019

Flere rapporterte at det slettes ikke var så fullt som Trump skal ha det til.

På Twitter ble det lagt ut et bilde, også kringkastet hos MSNBC, som viser en rekke tomme seter, melder The Hill.

#EmptySeatMAGATour trends after footage shows empty seats at Trump rally he claimed broke Elton John's record attendance https://t.co/qjYVupLNSz pic.twitter.com/a9U8wt30c0 — The Hill (@thehill) August 17, 2019

Innlegget med hashtaggen #EmptySeatMAGATour trendet på Twitter denne uken.

Rekorden i arenaen innehas av Elton John, men ifølge Trump er det nå han selv som har denne rekorden:

Great news! Tonight, we broke the all-time attendance record previously held by Elton John at #SNHUArena in Manchester, New Hampshire! https://t.co/GHvFBkA2KZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2019

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Betent

Antall oppmøtte blant publikum har vært et betent tema for Donald Trump helt siden innsettelsesseremonien hans i Washington i 2017. Da var mengden mennesker «Den største noensinne», ifølge hans daværende pressetalsmann Sean Spicer.

Iflge anslag fra flere medier var Trnps publikum omtrent en tredel av antallet som møtte opp for å se Obama innsettes som president i 2009. Der var det ifølge Politico 1,8 millioner mennesker.

Under valgmøtet torsdag gikk Trump gjennom sine «greatest hits», ifølge MSNBC.

Han påsto også at folk ikke hadde noe valg, men må stemme på han, ellers vil aksjemarkedet stupe.

Dette kommer i en tid der aksjemarkedet allerede er ustabilt etter frykt for kollaps etter Trumps tollmurer og handelskrig med Kina, skriver New York Times.

Selv avfeide han dette med at det er Kina som «må spise de økte tollsatsene», og ikke amerikanere selv som må ta kostnaden.

Les også: Per Sandberg om Charterfeber: – Du vinner hver dag der. Bryter barrierer og bygger selvtillit

Pocahontas

Men Trump lovte også igjen å angripe sin politiske morstander, Elizabeth Warren og kalle henne for Pocahontas:

– Vi vil gjenta det, sa han på et opptak kringkastet hos MSNBC.

Trump har flere ganger gjort narr av senator og presidentkandidat for demokratene, Elizabeth Warren fra Massachusetts etter at hun sto fram og sa at hun har indianske gener.

DNA-prøver viser at Warren har indiansk blod i seg og det stammer fra seks til ti generajsoner tilbake, skriver New York Times.