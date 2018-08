Donald Trump om demokratene og venstresiden: – Dette er voldelige mennesker

Verden

Under et lukket møte med evangeliske kristne ledere i Det hvite hus gikk Donald Trump løs på demokratene og venstresiden i amerikansk politikk. Hele talen er tatt opp og skaper reaksjoner i USA.

Ifølge MSNBC er Donald Trump er bekymret for demokratene og venstresiden i amerikansk politikk og hva de kan finne på om demokratene skulle vinne begge kamrene i den amerikanske Kongressen 6. november.

Han gikk løs på demokratene, venstresiden og Antifa, et antifascistisk nettverk, som Trump mener er militante antifascister.

Vold

Det er uvisst om Trump visste at talen hans ble tatt opp. Uansett servet han evangeliske kristne ved å male et dystert bilde av den amerikanske venstresiden og hevdet at de ikke skyr unna vold og at det vil bli voldelig om demokratene skulle vinne valget:

– De vil snu alt vi har gjort raskt og voldelig, voldelig. Det er vold der. Om du ser på Antifa og du ser på noen av disse gruppene, dette er voldelige mennesker, sa Trump på et lydopptak som NBC News har hørt.

I møtet var Donald Trump blant sine egne. Han skrøt av sine bragder som president. Blant annet av at han har fjernet en lov som forbyr kirker og ideelle organisasjoner å støtte politiske kandidater, det såkalte Johnson-tillegget.

Men det som er sannheten er at loven ikke er fjernet, Trunps forslag ble stanset i Kongressen, skriver NBC News.

Det virket ikke som om Trump brydde seg så mye om akkurat det.

– En av bragdene jeg er mest stolt over er å bli kvitt Johnson-tillegget. Det var en katastrofe for dere, sa Trump til den kristne forsamlingen.

– Dere er et valg unna å miste alt dere har fått av meg, sa Trump under møtet.

Riksrett

Trump gikk videre hardt løs på sine meningsmotstandere på venstresiden.

– Det er så mye hat, alt hatet er helt utrolig. Deler av dette hatet kommer av ting jeg har gjort for dere, for meg og for min familie, sa han.

– Valget 6. november er en avstemming over, ikke bare meg, men også deres religion, ytringsfrihet og retten til å bære våpen (First Amendment), sa Trump til de evangeliske kristne i møtet.

6. november er det valg til Senatet og Representantenes hus. Om demokratene får flertall står Donald Trump foran riksrett.

Men om demokratene får nok flertall til å felle Trump er heller tvilsomt, ifølge målinger. Det trengs 67 av 100 senatorer for å få en sittende president dømt. Demokratene har nå 47 senatorer, mens republikaneren har 50.

Det er to uavhengige seter og ett ledig sete.

Valget i USA

Tirsdag 6. november holdes mellomvalg i USA.

Kongressen består av to kamre: Representantenes hus og Senatet.

Alle 435 seter i Repre­senant­enes hus er på valg, i tillegg til 35 av de 100 plassene i Senatet.

Av de 35 plassene som står på valg i Senatet er 33 vanlige valg og to spesialvalg. Vinnerne vil sitte i perioder på seks år.

I tillegg er delstats­guvernører på valg. Det holdes også mange regional- og lokalvalg.

