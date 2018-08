Donald Trump om betaling til pornostjerne: – Pengene kom fra meg

Verden

– Pengene kom fra meg, ikke fra valgkamporganisasjonen, sa Donald Trump i et intervju med Fox News som kringkastes torsdag.

Michael Cohen er president Donald Trumps tidligere advokat. Tirsdag ble det kjent at han har inngått en avtale med påtalemyndigheten.

Cohen fortalte i retten tirsdag at han hadde betalt 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels og 150.000 dollar til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal for å kjøpe deres taushet. De to kvinnene hevder de har hatt sex med Trump, skriver NTB.

Det er disse betalingene Trump sa han ikke visste noe om. I intervjuet sier han at han visste, men først etter at pengene var betalt.

Nå legger Trump kortene på bordet og sier til Fox News at han betalte fra egen lomme og hevder at det derfor ikke er brudd på loven om hva donasjoner til en valgkamp kan gå til.

– Dette stemmer ikke, det spiller ingen rolle om pengene kommer fra egen lomme eller ei, sier Cohens advokat Lanny Davis tl MSNBC.

Han mener det fortsatt er brudd på valgkamploven, siden pengene ble betalt for å påvirke utfallet av valget.

– Trump har brutt loven, selv om han fikk kjennskap til dette etter transaksjonen, sier Davis.

Under en pressekonferanse i Det hvite avfeide pressesekretær Sarah Huckabee Sanders at Trump ike har gjort noe galt.

– Det er ingen tiltale mot presidenten, det er latterlig å hevde noe annet, han har ike gjort noe galt, sa Sanders til pressekorpset.

Hun kunne derimot ikke forklare hvordan et lydopptak der Trump diskuterer en hysjutbetaking med Cohen, ikke avslører at Trump visste om utbetalingen i forkant.

– Presidenten har ikke gjort noe galt, gjentok Sanders.

Ordre

Cohen har sagt seg skyldig i brudd på valgfinansieringsloven og opplyst at det var Trump som ga ham ordre om å utføre handlingene han nå har sagt seg skyldig i.

Spesialetterforsker Robert Mueller og hans team forsøker å finne ut om Russland påvirket det amerikanske presidentvalget slik at Trumps vinnersjanser økte og Hillary Clintons ble svekket. De etterforsker også om noen i Trumps valgkampteam visste om dette.

Har noe på Trump

Ifølge Davis bør Donald Trump være urolig. Hans klient har nemlig opplysninger som er interessante for Russland-etterforskningen.

– Opplysningene kan blant annet handle om hvorvidt Trump visste om datainnbruddene i demokraters epostkontoer under valget i 2016, opplyste Cohens forsvarer Lanny Davis onsdag.

De kan ifølge Davis også handle om hvorvidt Trump hadde kjennskap til et mulig komplott for at russerne skulle skade det amerikanske demokratiet, samt det å unnlate å informere FBI om dette.

Twitter

Donald Trump gikk onsdag ut på Twitter og angrep sin tidligere advokat Michael Cohen. Cohen har trukket Trump inn i saken. Blant annet skal det ha vært Trump som ga ham ordre om å betale pornostjernen Stormy Daniels og en tidligere Playboy-modell for at de ikke skulle si noe som kunne ødelegge hans sjanser for å bli president under valgkampen i 2016.

«Om noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt fraråde å benytte seg av tjenestene til Cohen!», skriver Trump på Twitter.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. august 2018

Dette er første gang Trump kommenterer Cohens dom.

Senere tvitret Trump igjen:

– Cohen tilsto forhold som ikke er kriminelle, skrev Trump og påstår samtdidg at Obama har gjort det samme og kom enkelt ut av sne problemer.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. august 2018

Samler inn penger mot Trump

Onsdag ble det også kjent at Trumps eks-advokat samler inn penger for å velte Donald Trump.

– Min klient har tilstått en forbrytelse. Når vil Donald Trump gjøre det samme? Det var han som instruerte hysjbetalingene, sier Michael Cohens advokat Lanny Davis til MSNBC.

Nå har Michael Cohen satt opp et fond for å samle inn penger inn penger for å velte Trump. Michaelcohentruthfund.com samler nå inn penger til Cohen.

– Han vil fortelle hele sannheten, sier Davis til MSNBC.

