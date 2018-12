Det bekreftet Trump overfor amerikansk presse fredag. Barr har tidligere vært justisminister under president George H.W. Bush

Han omtaler Barr som en «fantastisk mann» og var svært fornøyd da han snakket med reportere fredag.

– Han var mitt førstevalg fra dag én. Han er respektert av republikanere og respektert av demokrater, sa presidenten.

Etter sin første periode som justisminister har Barr arbeidet 14 år i næringslivet, med toppstillinger i teleselskapet Verizon og mediekonsernet WarnerMedia.

Om 68 år gamle Barr blir godkjent av Senatet, erstatter han Jeff Sessions, som sa fra seg stillingen i november etter å ha blitt presset ut av president Trump. Trump hadde lenge uttrykt stor misnøye over Sessions' avgjørelse om å erklære seg inhabil i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Heather Nauert blir ny FN-ambassadør. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix.

Tidligere Mueller-sjef

I sin tid som justisminister under Bush var han sjef for spesialetterforsker Robert Mueller, som nå leder etterforskningen.

Barr omtalte først ansettelsen av Robert Mueller som spesialetterforsker positivt, men over tid har tonen endret seg, og han har sagt at han frykter at etterforskningsteamet er for støttende til demokratene. Flere av etterforskerne har donert til Demokratene.

Barr uttrykte støtte til president Trumps avgjørelse om å sparke tidligere FBI-sjef James Comey i 2017, og til Trumps formaninger om å gjenåpne etterforskningen av hans motkandidat i presidentvalget, Hillary Clinton.

Nominasjonen kan også bety en slutt på misnøyen fra flere senatorer som mislikte at Trump gjorde Matthew Whitaker til fungerende justisminister uten å først la ham bli bekreftet av Senatet. Kritikerne mente prosessen var grunnlovsstridig.

Whitaker hadde før innsettelsen i et innlegg for CNN skrevet at han mener Mueller-etterforskningen går for langt, at omfanget av etterforskningen burde begrenses – og at Mueller ikke må få anledning til å etterforske Trumps personlige økonomi.

Fox News-bakgrunn

48 år gamle Heather Nauert er i dag talskvinne for utenriksdepartementet. Tidligere var hun nyhetsanker for mediehuset Fox News. Til reportere beskriver president Trump Nauert som «veldig talentfull» og «veldig smart». Før hun startet i Fox News jobbet hun to år i ABC News.

President Trump hyllet Nauert da han annonserte hennes nominasjon, og beskrev at hun har vært «en støttespiller lenge – virkelig strålende».

Nauert erstatter Nikki Haley om hun blir godkjent av Senatet. Haley sluttet i oktober.

D-dagsglipp

Nauert vakte reaksjoner da hun tilsynelatende trakk fram D-dagen, da de allierte styrkene i 1944 stormet det da nazi-okkuperte Frankrike, som bevis på et «sterkt forhold» mellom USA og Tyskland.

Hun får nå en tøff jobb med å fremme Trumps «America First»-mantra i utenrikspolitikken, i en tid der USA har trukket seg ut av atomavtalen med Iran, Parisavtalen og FNs menneskerettighetskonvensjon, som alle har bred støtte blant de andre 193 medlemslandene.

Som talskvinne for utenriksdepartementet har hun først jobbet under Rex Tillerson, og nå under John Bolton. Bolton har i likhet med Nauert en fortid i Fox News.

