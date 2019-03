Til tross for at den britiske statsministeren har forsøkt å bygge et varmt forhold til president Donald Trump, høster hun få lovord fra Det hvite hus. Trumps uttalelser ses som et klart brudd med vanlig diplomatisk kutyme, som er å trå forsiktig når det gjelder å uttale seg om alliertes sensitive, interne forhold.

Trump klager over at statsminister Theresa May ikke har lyttet til hans råd og sier at han er overrasket over hvor dårlig det går i forhandlingene mellom London og Brussel om en skilsmisseavtale.

Presidentens sønn Donald jr. går enda lenger i sin kritikk og skriver i et innlegg i den britiske avisa Daily Telegraph at «demokratiet i Storbritannia praktisk talt har avgått ved døden».

Han klager også over Mays manglende vilje til å lytte til farens råd.

– Nå er tida ute og nesten alt er tapt – akkurat som den europeiske eliten håpet på, skriver Donald jr.

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, en ivrig tilhenger av at britene skal forlate EU, melder seg også på i debatten, om enn i noe mer diplomatiske ordelag.

I et intervju med Sky News sier Bolton at Trump håper på en brexit-løsning som innebærer at «USA og Storbritannia kan inngå handelsavtaler igjen».