Donald Trump lovte å returnere millioner til staten, men har bare betalt 151.000 dollar

Verden

Det er en paragraf i USAs grunnlov som sier at en amerikansk president ikke kan motta betaling eller vederlag fra en annen nasjon, uten samtykke fra Kongressen, altså de folkevalgte.

Dermed er det slik at om myndigheter og offisiselle reprrsentanter for andre nasjoner skulle besøke for eksempel hotellet Trump International i Washington, kan ikke Trump selv tjene noe på det.

Men besøke hotellet, det gjør de. Dette hotellet ligger fem kvartal unna Det hvite hus og er en slags base for Trumps folk og de som vil treffe han i Washington DC.

Donald Trump lovte i fjor at alle inntekter fra andre land og utenlandske myndigheter, som kom fra Trumps hoteller, skulle betales til finansdepartementet. Dette omfatter hans 37 eiendommer rundt om i verden, melder NBC News.

Hittil har Trump betalt kun 151.000 dollar, rundt 1,2 millioner kroner, betraktelig mye mindre enn beregninger viser at han skulle, ifølge en reportasje på MSNBC.

Brudd

200 medlemmer i Kongressen, alle Demokrater, saksøker nå Trump for brudd på grunnloven. Den demokratiske senatoren Richard Blumentahl savner republikanske kolleger som taler Trump imot.

– Mange sier under fire øyne at de er klare, «gå for det», men de sier noe annet i offentligheten. De våger ikke trosse en president fra sitt eget parti, sier senator Blumenthal til MSNBC.

Ifølge NBC News har en rekke utenlandske myndigheter benyttet seg av Trump International og betalt betraktelig mer til hotellet enn de 151.000 dollarene som Trump betalte til staten.

– Det er patetisk og lurendreiri, raser senator Blumenthal til MSNBC.

Dokumenter viser at Donald Trump i 2017 tjente mer enn 40 millioner på Trump International Hotel i Washington i 2017.

Her holder flere av Trumps advokater til. Dette er også hotellet utenlandske myndigheter, som Kuwait, har brukt millioner. Likevel har Trump altså donert kun 151.000 dollar.

I tillegg har Det republikanske parti brukt over en million dollar på hotellet under forskjellige arrangementer de siste to årene.



Trump international. Foto: NTB Scanpix

Utlandet

Men det er pengene som utenlandske myndigheter bruker på Trumps hotell i Washington, som har fått etikkeksperter til å reagere. Flere frykter at hotellet brukes til å kanalisere penger fra andre land ned i Trumps lomme.

I registeret for utenlandske aktører, altså personer som jobber for andre land, fant NBC News at lobbyister som jobber for Saudi-Arabia, brukte 270.000 dollar på hotellet. Noen måneder senere tok Donald Trump sin første utenlandsreise til nettopp Saudi-Arabia. Trump leverte altså 151.000 dollar til finansdepartementet.

Kuwait ser heller ingen problemer med å betale godt for seg på Trump International i Washington. Ambassaden deres holdt stor fest der, to år på rad.

Aserbajdsjan og Bahrain har også arrangert festligheter på hotellet. Flere ambassadører har også besøkt Trump International, inkludert den russiske ambassadøren.

Spørsmålet er altså hvor mye av disse pengene som Trump har levert fra seg.

Trumps organisasjon kom med en uttalesle der det heter;

«Å betale for et hotellrom er ingen gave og har ingenting med presidentembetet å gjøre. Dette er rutinemessige transaksjoner», heter det ifølge NBC.

De hevder så at 151.000 dollar er korrekt sum å betale.

