– Donald Trump kysser og klemmer kvinner helt uten samtykke

Av Espen H. Rusdal

– Han er uegnet til å inneha den jobben (som president), sa Omarosa om Trump.

Tidligere tirsdag skrev Dagsavisen om Trumps utbrudd mot sin tidligere rådgiver på Twitter. Presidenten kalte henne blant annet «gal» og «en hund».

Nå slår Omarosa igjen tilbake. Hun hevder også at Trump og folkene rundt ham er korrupte.

– La oss bare si at det var mye korrupsjon som pågikk både i valgkampen og i Det hvite hus. Jeg ønsker å eksponere alt dette, sa Omarosa.

– Korrupsjon

Videre hevder hun at det fortsatt er korrupsjon i Det hvite hus. Og det betyr også staben.

– Jeg kan ikke gå inn på hva eller hvem, sa Omarosa.

Ifølge Omarosa er også Trump pågående mot kvinner.

– Han vil kysse dem og klemme dem, helt uten samtykke. Han gjør det ustanselig, sier Omarosa.

Trump er i hardt vær etter at hans tidligere rådgiver nå altså har skrevet bok om sin tid i Det hvite hus. Trump kommer ikke særlig fordelaktig ut i boken.

– Rasist

– Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig, heter det i boken, ifølge The Guardian.

Da president Trump passerte noen pressefolk under en tilstelning med Bikers for Trump i New Jersey lørdag kveld, fikk han spørsmål om hva han synes om Omarosa Manigault Newman, skriver The Guardian.

På spørsmål om Trump føler seg forrådt av sin tidligere rådgiver, ville ikke Trump svare. Men så holdt han hånden opp til ansiktet, som for å hviske en hemmelighet til pressekorpset.

– Hun er avskum («lowlife», jour. anm.), sa Trump og smilte.

– Ikke sant?