Donald Trump kan tvinges til å vitne, sier tidligere spesialetterforsker Ken Starr.

Han er mannen som sørget for at Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1999.

Den tidligere sepsialetterforskeren Ken Starr ble onsdag intervjuet i Morning Joe hos MSNBC.

Der var han klar på at Donald Trump slettes ikke kan overse loven.

– Presidenten er ikke hevet over loven, sier Starr på programmet Morning Joe.

Han sammenligner Trumps situsasjoin i dag med Bill Clintons tilbake i 1998.

Den gangen mente han at en president slettes ikke var i noen særstilling etter at Clinton hadde løyet under ed.



Ken Starr i 1998. FOTO: NTB Scanpix

Tvinges til å vitne

Spesialetterforsker Robert Mueller har forsøkt å få Donald Trump til å vitne i Russland-etterforskningen, men enn så lenge har det ike blitt noe intervju.

– Donald Trump kan tivnges til å vitne, sier Starr.

Dette har Trumps advokat Rudy Giuliani vært sterkt imot.

Giuliani har sagt at presidenten ikke vil svare på spørsmål om påståtte forsøk på å hindre etterforskningen av en mulig russisk innblanding i presidentvalget, skriver NTB.

Undrende

Ken Starr stillerr seg undrende til dette, all den tid Giuliani i 1998 var klar på at joda, Bill Clinton måtte vitne.

– Jeg mener Rudy hadde rett da og tar feil nå, sier Starr.

– Det vil ikke bli aktuelt for president Donald Trump å svare på spørsmålene verken skriftlig eller muntlig, sa Rudy Giuliani til AP 7. september.

Giuliani skal imidlertid ha svart Mueller med at Trump er villig til å svare på øvrige spørsmål som knytter seg

til den mulige russiske innblandingen i den amerikanske valgkampen.

Spørsmålene skal besvares skriftlig, og Giuliani stiller strenge kriterier for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Whitewater

I 1994 var Ken Starr spesialoppnevnt etterforsker i den såkalte Whitewater-saken, som dreide seg om et investeringsprosjekt i Arkansas i regi av Bill og Hillary Clinton.

I forlengelsen av dette undersøkte Starr presidentens privatliv og dette munnet ut i den såkalte Lewinsky-saken.

