Verden

Blant dem som i fjor høst ble innkalt av Kongressen for å forklare seg om sine russiske kontakter, var president Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump jr.

Justiskomiteen i det amerikanske Senatet har nå offentliggjort 1.800 sider med avskrift fra alle som har måttet svare på spørsmål i Trump-etterforskningen.

Hardt vær

Donald Trump jr. er i hardt vær etter at det nå er kjent at han sliter med hukommelsen.

I juli i fjor medga Donald Trump jr. at han i valgkampen hadde et møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York, skriver NTB.

Hun hevdet å sitte på kompromitterende opplysninger om Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, noe hun ifølge Trump jr. likevel ikke gjorde.

På spørsmål fra komiteen om det der ble lagt planer for å hacke Hillary Clintons eposter, var svaret til Trump jr. noe ullent, ifølge MSNBC.

– Jeg husker ikke om noen ba Russland om å hacke Clintons eposter, sa Donald Trump Jr. til senatets sikkerhetskomité.

Trump Tower

– Jeg har aldri snakket med min far om møtet i Trump Tower, sa han også til komiteen.

– Jeg ville aldri kastet bort min fars tid på å fortelle om møtet i Trump Tower, sa han så.

Don jr. ble også spurt konkret om Donald Trunmp noen gang har uttrykt frustrasjon over FBIs pågående etterforskning.

– Nei, svarte Donald jr.

– Ikke som jeg husker, la han til.

Dette overrasker mange, ifølge MSNBC, all den tid Donald Trump har uttrykt massiv misnøye mot etterforskningen på Twitter og til stadighet kaller den en heksejakt.

Den demokratiske senatoren Richard M. Blumenthal var krass i sine utalelser onsdag og mener det ike lenger kan være noen tvil om at Russland og Donald Trump samarbeidet om å vinne presidentvalget i USA.

– Det vi nå vet med sikkerhet er at Trump og hans valgkampanje søkte og fikk hjelp fra Russland under vallget, sa Blumenthal til MSNBC,

Donald Trump jr. kom onsdag med en uttalelse i dag hvor han mener han har svart helt åpent.

«Offentligheten ser nå at jeg i over fem timer svarte på hvert eneste spørmål og var ærlig og redelig med komiteen».

Instruerte sønnen

Trump jr. sa under utspørringen i Senatets justiskomité at han ikke kunne se at det var galt å møte Veselnitskaja.

The New York Times skrev i juli i fjor at Trump jr. før møtet med Veselnitskaja ble informert om at russiske myndigheter ønsket å fremme farens presidentkandidatur.

Noen uker senere skrev Washington Post at Donald Trump instruerte sønnen om hva han skulle si under utspørringen i Senatet, noe som skjedde om

bord i Air Force One da presidenten var på vei hjem fra G20-toppmøtet i Tyskland 8. jul​i.

Russland blandet seg inn

Senatets etterretningskomité er enig i etterretningsorganenes vurdering om at Russland blandet seg inn i valgkampen for å hjelpe Donald Trump, skriver NTB.

I en uttalelse onsdag sier lederen for etterretningskomiteen, Richard Burr, at komiteen har brukt 14 måneder på å ettergå kilder og analytikere, og at «vi ser ingen grunn til å bestride konklusjonene» fra amerikansk etterretning i fjor om at Russland grep inn i valgkampen for å skade Hillary Clintons kandidatur og hjelpe Trump.

Konklusjonen står i kontrast til en tilsvarende gjennomgang som etterretningskomiteen i Representantenes hus har stått for. Der ble det i forrige måned opplyst at man er enig i mesteparten av innholdet i etterretningens rapporter, men at etterretningsorganene brukte de riktige verktøyene i arbeidet med å vurdere Russlands president Vladimir Putins hensikter.

Komiteen i Representantenes hus er enig i at Putin ønsket å sverte Hillary Clinton, men komiteen er ikke enige om at Putin ønsket å hjelpe Trump.