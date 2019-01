Lenge har det vært en oversikt på nettet over hvor mange dager Trump har brukt på golfbanen, franfor å jobbe i Det hvite hus.

Etter 732 dager i jobben har Donald Trump tilbrakt 166 dager på golfbanen og 218 dager på en av sine eiendommer rundt om i USA.

Nå har MSNBCs Ari Melber sett på hvor mye Trump faktisk jobber.

Og skal vi tro USAs største nyhetskanal, så jobber USAs president betraktelig mindre enn alle oss andre med jobb.

– Jeg vil sjelden forlate Det hvite hus fordi det er så mye jobb som må gjøres. Jeg vil ikke bli en president som tar ferier. Jeg vil ikke bli en president som tar fri, sa Donald Trump under valgkampen.

Ifølkge Det hvite hus' egen kalender har ikke Donald Trump vært på jobb før 10.45 én eneste dag i 2019, melder Daily Beast og MSNBC.

Mange dager har han ikke vært på jobb før 14.00. Trump har vært på plass på kontoret før 11.00 kun 18 prosent av dagene. Obama var derimot på plass før 11.00 72 prosent av dagene.

Trump ser mye på TV, ringer venner og snakker med enkelte i staben, som også inkluderer hans datter og svigersønn. Trump kaller det «Ifølge Daily Beast og MSNBC, «executive time», som er en slags «sjefstid» på norsk. Ifølge staben består denne tiden stort sett av å titte å TV, og da særlig Fox News. Og Trumps kalender er full av Executive time, meldte The Daily Beast.

– Det er bare å følge Trump på Twitter, så ser vi hva han ser på TV når, sier Melber.

For Trump har det med å tvitre det han ser på TV der og da.

Konsekvensene av å jobbe lite, er også at ledende stillinger i statsapparatet står tomme, fordi Trump ikke tar seg tid til å ansette folk i viktige og ledende jobber, melder Washington Post.

Hele 25 land står uten en amerikansk ambassasdør, for eksempel. I forsvarsdepartementet står 30 prosent av de ledende stillingene tomme, mens tallet i Utenriksdepartementet er på 43 prosent.

Trump delegerer samtidig mange oppgaver til personer som ikke står til ansvar for handlingene og eventuelle konsekvenser. Som at generaler kan iverksette luftangrep, uten å spørre Trump om det er i orden, melder MSNBC.

Trump gikk altså høyt ut og kritiserte sin forgjenger Barack Obama for å spille for mye golf og forsømte dermed sitt ansvar som president.

Vel, MSNBCs Ari Melber kunne vise en plansje med en oversikt over antall dager Trump var på golfbanen de to første årene som president.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter