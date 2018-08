Donald Trump jobber bare hver andre dag og drar til golfbanen hver fjerde

Verden

Av Frøydis Falch Urbye og Espen H. Rusdal

Under valgkampen i 2016 var Donald Trump klar på at man burde stemme på ham fordi han ikke ville forlate Washington like ofte som Obama. Han ville ikke bli en golfspillende president.

– Jeg vil sjelden forlate Det hvite hus fordi det er så mye jobb som må gjøres. Jeg vil ikke bli en president som tar ferier. Jeg vil ikke bli en president som tar fri, sa Donald Trump under valgkampen skriver Newsweek.

Det viste seg å være litt unøyaktig. For Donald Trump dropper kontoret hver andre dag.

Les også: – En handelskrig kan bremse verdensøkonomien

Favorittsport

Senest 27. til 29. juli spilte den amerikanske presidenten sin favorittsport på en av sine eiendommer, Trump National Golf Club i Nedminster, New Jersey.

Dermed brukte han helgen som var til sin 133., 134. og 135. dag på golfbanen siden han ble president.

Siden insettelsen 20. januar 2017 har han brukt 24 prosent av tiden sin på golfbanen. Eller 135 av 564 dager om du vil.

Dessuten har han vært ute av kontoret og besøkte en av sine eiendommer i 182, dager, melder NBC.

Dermed har Donald Trump vært ute av kontoret 317 av 564 dager, godt over halvparten, siden han tiltrådte i jobben som president.

Les også: Donald Trump ble rasende da Melania så på en TV-kanal han misliker

Jobb eller golf?

NBC News påpeker at det er vrient å telle hvor mange dager han har spilt golf, men at det høyst sannsynlig er flere, fordi staben ved flere anledninger har nektet å brekrefte om Trump spiller golf, eller om han jobber.

Iflølge thegolfnewsnet.com er det kun en gang Trump har spilt golf på en bane som ikke tilhører ham selv, og det var da han spilte med den japanske statsministeren Shinzo Abe og golfstjernen Hideki Matsuyama i Japan i 2017.

Donald Trump eier i dag hele 17 golfbaner.

Les også: Derfor overnatter de på McDonald's