Donald Trump truer med en såkalt «shutdown» av offentlige etater dersom Demokratene ikke gir sin tilslutning til hans politikk.

Tirsdag hadde Trump innkalt demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og partiets leder i Senatet, Chuck Schumer, for å legge fram sin kravliste, skriver NTB.

Der var frontene steile og ingen ville fire på kravene.

– En ting vi kan være enige om er at vi ike trenger å legge ned USA på grunn av en uenighet, sa Schumer under møtet i Det ovale kontor.

– Vet du hva Chuck, sa Trump til Chuck Schumer.

– Om vi ikke får det vi vil ha, av dere eller andre. Så, ja, da er jeg stolt over å «shutdown» landet for å få muren og sikkerhet ved grensen, sa Trump og truet dermed å sette USA på vent.

Demokrater og Republikanere har fram til 21. desember med å bli enige om et budsjett, hvis ikke blir det altså full stans for blant andre sikkerhetsdepartementet som har ansvar for sikkerheten langs grensen og skal sørge for en eventuell mur, NASA og justisdepartementet. Om et budsjett ikke skulle bli vedtatt vil vel 600.000 ansatte stå uten lønn.

Om behovet for en mur ved grensen mot Mexico raste Trump:

– USAs folk vil ikke ha alle disse kriminelle, folk med problemer og narkotika flommende inn i landet vårt, sa Trump i den opphetede diskusjonen kringkastet hos CNN.

Mexico

Under valgkampen i 2016 lovte Donald Trump at han skulle gjøre USA trygt igjen ved å mure nabolandet Mexico ute.

Ikke nok med det; Mexico skulle betale for muren.

Etter mye om og men er det ikke lenger aktuelt å sende faktura til Mexico som nekter å betale for en mur de ikke har bruk for og Donald Trump må derfor sende regningen til amerikanske skattebetalere.

Men dette har ikke noe politisk flertall og det som en gang skulle være en gedigen mur betalt av Mexico, ser nå ut til å å bli et gjerde langs enkelte steder av grensen, finansiert av USAs borgere.

Mur

Trump vil blant annet ha støtte til byggingen av den omstridte grensemuren mot Mexico, og han vil ha slutt på snakket om straffereaksjoner mot Saudi-Arabia for drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

– Republikanerne kontrollerer fortsatt Representantenes hus, Senatet og Det hvite hus, og de har makt til å holde statsapparatet gående, heter det i en felles kunngjøring fra Pelosi og Schumer.

– Landet har ikke råd til en Trump-shutdown. Presidenten vet godt at forslaget hans om muren ikke har nok stemmer til å bli vedtatt i Representantenes hus og Senatet, heter det videre.

21. desember

Trump har gitt demokratene frist til 21. desember til å gå med på kravene, som blant annet innebærer en bevilgning på over 40 milliarder kroner til grensemuren.

Presidentens partikollegaer har gjort det klart at han selv må komme til enighet med demokratene, ettersom de ellers ikke vil greie å mønstre flertall for noe budsjettvedtak.

Sist en amerikanske president stengte det offentlige var i 2013, da i 16 dager. Dette kostet ifølge en analyse fra Standard & Poor den amerikanske staten over 200 milliarder kroner.

