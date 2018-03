Donald Trump: – Hvor er han? Er Putin kommet?

Verden

I en ny bok om Russland, Putin og Trump kommer det fram nye opplysninger.

I boken «Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump», skriver forfatterne Michael Isikoff og David Corn at Trump er overbevist om at tidligere FBI-sjef James Comey brukte det nå velkjente Steele-dossieret som utpressing. Det skal være grunnen til at Trump sparket daværende Comey.

I dossieret fra den britiske eks-spionen Cristopher Steele hevdes det blant annet at Trump involverte seg med prostituerte. Dette nekter Trump for.

Vås

I boken hevdes det at Donald Trump personlig ga beskjed til sin rådgiver George Papadopoulos om å avtale et møte med Putin. Også dette har Trump avfeid som vås.

Dette er en opplagt løgn, ifølge forfatterne av «Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump».

– Trump ble til og med briefet av FBI i august 2016, da han var en kandidat, om den russsike hackingen under valget og selv etter det fortsatt han å påstå at det ikke skjedde, sier den andre forfatteren David Corn til NPR.

Som kjent har Trump-rådgiver George Papadopoulos siden innrømmet å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen. Han har tilstått og inngått en avtale med påtalemyndighetene.

Brev

Allerede i 2013 skal Trump ha fått et forseglet brev fra Putin under en misskonkurranse i Russland, i regi av Trump. I boken kommer det fram at Trump ventet Putin på besøk til Miss Universe i Moskva 9. november 2013.

Under arrangementet var Trump ivrig og ville gjerne møte Putin.

– Hvor er han. Er Putin kommet, skal Trump ha spurt flere ganger.

Ifølge Trump har det ikke vært noen kommunikasjon mellom han og Putin.

Trump påstår fortsatt hardnakket at det ikke var noe samarbeid mellom han og Putin. Eller «no collusoion», som han sier.

Russland

– Vi startet boken med Donald Trumps reise til Moskva i 2013, når han først etablerer denne bromancen med Vladimir Putin, sier forfatter Michael Isikoff til NPR.

Han påpeker at Trumps reise til Russland for Miss Universe, var en del av en forretningsavtale.

– Trump signerte en intensjonsavtale om å bygge et Trump Tower i Moskva, med en Putin-vennlig oligark, Aras Agalarov, forklarer Isikoff.

Avtalen ble aldri fullført.

Penger fra russere

I boken kommer det altså fram at Donald Trump skal ha fått penger av russerne. En Trump-bygning skulle finansieres av den russiske banken Sberbank. En avtale ble gjort og siden anonsert av Sberbank.

Om avtalen kom i havn ville Trump gjøre forretninger, ikke bare i Russland, men med Russland. I 2014 var Ivanka Trump i Russland for å finne en passende tomt til prosjektet.

Så gikk Russland inn i Ukraina og Obama innførte en rekke sanksjoner mot Russland og avtalen var død.

Uenig med sine egne

Selv om Trump benekter russisk innblanding under valget, er han ikke på lag med sine egne. I januar sa CIA-sjef Mike Pompeo, som trolig blir ny utenriksminsister, at Russland vil forsøke å påvirke det amerikanske kongressvalget senere i år, og han er dermed allerede på kollisjonskurs med sin president.

I et intervju med BBC sier nemlig Pompeo at det ikke har vært noen merkbar nedgang i russiske påvirkningsforsøk i Europa og USA. Amerikansk etterretning har sagt at de tror Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

Donald Trump har allerede måttet slite med en annen bok; «Ild og Vrede: På innsiden av Trumps hvite hus», der det kommer en rekke påstander fra både forfatter Michael Wolff og staben i Det hvite hus.

I denne påstås det blant annet at personer i Donald Trumps valgkampteam var sjokkert da han vant valget. Trump selv skal først ha reagert med forvirring og vantro, for så å bli overbevist om at han fortjente å bli USAs president.

