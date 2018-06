Verden

157 dager har han dessuten tilbrakt på en av sine egne eiendommer. Det betyr at Trump oftere er ute fra kontoret enn han faktisk tilbringer i Det hvite hus og jobber, viser oppdaterte tall fra NBC News.

Donald Trump bruker regelmessig sine egne eindeommer til møtevriksomhet og forretninger, politikk og fritid. Flere har dessuten reagert på nettopp denne samrøren mellom Trumps leie av egne eiendommer og hoteller til politikk og møter som like gjerne kunne foregått i Det hvite hus, skriver NBC News.

Les også: Sør-Korea bekrefter samtaler om mulig toppmøte

Halvparten fri

NBC News har telt opp hvor mange dager Doand Trump faktisk har vært i Det hvite hus og hvor mange dager han har spilt golf eller tilbrakt tiden på et av sine hoteller eller ved en av sine eiendommer. Denne oversikten viser at Trump i tillegg til å ha vært på golfbanen i 115 dager, også var på et av sine hoteller eller ved en av sine eiendommer i 157 dager. Dermed har Trump vært ute av Det hvite hus og kontoret 272 av 493 dager siden han ble president. Det er mer enn halvparten.

* 72 dager har han vært på Mar-a-Lago i Florida.

* 12 dager ved Trump International Hotel i Washington.

* 8 dager i Trump Tower i New York.

* 1 dag ved Trump International Hotel Waikiki, Hawaii.

Det første året besøkte han en golfbane hele 90 dager. Hittil har han altså vært 115 dager på golfbanen, minst.

NBC News påpeker at det er vrient å telle hvor mange dager han har spilt golf, men at det høyst sannsynlig er flere, fordi staben ved flere anledninger har nektet å brekrefte om Trump spiller golf, eller om han jobber.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ville ikke forlate Det hvite hus

Under valgkampen var Trump klar på at man burde stemme på ham fordi han ikke ville forlate Washington like ofte som Obama. Han vile ikke bli en golfspillende president.

– Jeg vil sjelden forlate Det hvite hus fordi det er så mye jobb som må gjøres. Jeg vil ikke bli en president som tar ferier. Jeg vil ikke bli en president som tar fri, sa Donald Trump under valgkampen skriver Newsweek.

Les også: Synkehull åpenbarer seg på plenen ved Det hvite hus og dommedags-vitsene hagler på Twitter.