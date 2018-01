Verden

Hvor mye kan man lyve som president, kan man jo undre. Washington Post har tatt seg bryet med å faktasjekke Donald Trumps mange utsagn siden han ble tatt i ed som president i USA.

De siste dagen har ordskifet i USA vært om hvorvidt Trump er rasist eller ei.

Donald Trump har slått tilbake mot kritikken i kjølvannet av den omstridte drittland-kommentaren.

– Jeg er ikke rasist. Jeg er den minst rasistiske personen du noen gang har intervjuet, det kan jeg si deg, sa Trump da han søndag møtte journalister på Trump International Golf Club i West Palm Beach i Florida.

Drittland

Likevel sier flere som var tilstede i møtet at Trump skal ha spurt hvorfor USA skulle ta imot innvandrere fra «drittland» som Haiti og afrikanske land, i stedet for fra Norge.

Senator Dick Durbin sa at jo, Trump brukte den omstridte drittland-kommentaren.

Så, hvor mange løgner har Donald Trump gitt oss?

Ifølge Washington Post har den amerikanske presidenten, fram til 10. januar i år, løyet 2001 ganger det siste året. Altså 2001 løgner siden 20. januar i fjor, eller 355 dager.

Det blir drøyt 5,6 utsagn som ikke holder vann, hver eneste dag.

– Det er selvsagt flere i dag, sa Glenn Kessler i Washington Post, som har hatt faktasjekking av Trump som prosjekt det siste året, til CNN i dag.

Snakker usant hver dag

Kessler som var gjest hos CNN i morges, sier altså at Trump i snitt har snakket usant eller feil 5,6 ganger hver eneste dag siden han inntok embetet.

Men hva ljuger Trump mest om?

– Det er likt i toppen, sier Kessler til CNN.

61 ganger har Trump sagt at Obamacare er død. Det stemmer ikke. Obamacare står stødig og det viser også de siste tallene fra Kongressen.

61 ganger har Trump det siste året tatt æren for forretningsavtaler som er inngått eller startet før han ble president.

– Han kan hevde at «jeg flyttet denne fabrikken fra Mexico til USA», mens flyttingen allerede ble annonsert da Obama var president, sier Kessler.

Største skattekutt i verden

Trumps siste seier i Kongressen var skattekuttene som ble vedtatt nylig. Trump har ved flere anledninger hevdet at «dette er de største skattekuttene noensinne i amerikansk historie».

Ifølge Washington Post er dette ikke sant. Kuttene er de åttende største.

Trump vil bygge en mur langs grensen til Mexico og hevder det vil ta ett år å bygge den og at kostnaden er 8 milliarder dollar. Dette er ikke realistisk sier ekseprter og mener det vil ta fire år og koste 25 milliarder dollar.

Innvandring

Trump hevder at USAs «diversity visa lottery», et system for å få opphold i USA, gir USA de verste av de verste.

Dette stemmer heller ikke. For å få delta i denne loddtrekningen må du ha fullført videregående skole eller ha kompetanse innen spesifikke bransjer, bare for å få søke.

Deretter trekkes man ut. Siden sjekkes søkerne grundig og enkelte må sågar gjennom et intervju.

33 ganger har Trump påstått at USA har verdens høyeste skatt. Dette stemmer heller ikke.

Russland

38 ganger har Trump hevdet at Russland-etterforskningen bare er tull. Likevel er fire personer i Trumps krets siktet eller har tilstått i

forbindelse med etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller. Tidligere sjef for Trumps valgkampanje, Paul Manafort er siktet.

Trumps sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, har tilstått. Det samme har rådgiver George Papadopoulos. Både Flynn og Papadopoulos samarbeider nå med etterforskerne.

Faktasjekket

Trump har det altså med å gjenta usannheter.

Det var en av grunnene til at vi startet dette, sa Kessler til CNN.

– Vi har faktasjekket politikere i over et tiår. Når vi for eksempel har påpekt at «se her, det er ikke det største skattekuttet, men det åttende», så har de sluttet å påstå at det er det største.

Men Donald Trump bare fortsetter, selv om alle andre påpeker at dette er aboslutt ikke sant, sier Kessler.

Kessler sier at dette er hva Trump har gjort bestandig.

– Jeg dekket Trump da han var forretningsmann. Han lot som han var solvent, når han ikke var det, sier Kessler.