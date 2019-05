Donald Trump møtte pressen ved De hvite hus fredag.

– Hadde pressen gjort jobben sin og vært redelige ville jeg fått 75-80 prosent på målingene, sa Donald Trump til pressekorpset.

Dette kommer etter en vinter med dalende popularitet for Donald Trump og en popularitet på rundt 40 prosent. Det som kanskje opprører han mer er at nærmere 60 prosent sier de rett ut misliker Trump.

Det hele ble kringkastet av blant andre MSNBC.

Det som startet med en beskjed fra Donald Trump om at USA styrker sitt militære nærvær i Midtøsten med ytterligere 1.500 soldater, ble til et angrep på journalister.

Det hele toppet seg altså med Trumps beskyldninger om at pressen er ute etter ham og kun bedriver «fake news».

Han angrep også Nancy Pelosi, demokraten som leder Representantenes hus.

– Hun er ikke bra for landet, sa han.

Les også: Presidentkandidat beskylder Donald Trump for å dikte opp sykdom for å slippe å delta i Vietnamkrigen

Theresa May

Han fikk også spørsmål om Theresa May.

Trump sa han synes synd på Theresa May etter at hun fredag kunngjorde at hun går av som statsminister.

– Jeg har vondt av Theresa. Jeg liker henne veldig godt. Hun er en god kvinne. Hun jobbet veldig hardt. Hun er veldig sterk, sa Trump til pressen fredag.

Få timer tidligere hadde en dypt beveget May gitt beskjed om at hun går av som britisk statsminister 7. juni, etter at hun i tre år har forsøkt å sikre en ordnet brexit for Storbritannia, skriver NTB.

Men litt informasjon om troppene i Midtøsten fikk da Trump gitt:

Soldatene skal for det meste ha en «beskyttende» rolle, sa Trump da han bekreftet antallet til pressen i Det hvite hus fredag.

Les også: Denne spilleren vet alt om hatoppgjør (DA+)

Kommende ukene

Kongressen ble orientert om planene dagen før. Soldatene reiser til regionen i løpet av de kommende ukene, og utplasseringen er et svar på det som hevdes å være trusler fra Iran.

Soldatene skal blant annet forsvare amerikanske styrker som allerede er i Midtøsten, samt sikre navigasjonsfriheten, heter det i varselet til Kongressen, melder NTB.

Tidligere i uka sa ikke navngitte tjenestemenn at Pentagon har presentert planer om å sende opptil 10.000 nye soldater til regionen. Til det sa fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan at det ikke var konkludert med et slikt antall.

USA har fra før titalls tusen soldater i Midtøsten, blant annet ved en stor marinebase i Bahrain og en flybase og et operasjonssenter i Qatar. Det er rundt 5.200 amerikanske soldater i Irak og 2.000 i Syria.

Tidligere denne måneden sendte USA flere tusen flere inn i regionen rundt Iran, blant annet med et hangarskip, bombefly og kampfly.

Les også: Donald Trump om seg selv: – Jeg er et ekstremt stabilt geni